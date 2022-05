Der frühere Bundestrainer Joachim Löw hat Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg in höchsten Tönen gelobt. "Den Christian schätze ich nicht nur als sehr kompetenten Trainer", sagte Löw am Montag bei der Übergabe des DFB-Pokals vor dem Finale am 21. Mai in Berlin: "Ich schätze ihn vor allen Dingen als Menschen, der eben auch seine eigenen Werte, eine eigene Meinung hat."

Joachim Löw voll des Lobes für Christian Streich (Foto: SID)

Die Freiburger treffen im Endspiel im Olympiastadion auf Bundesliga-Vizemeister RB Leipzig. Löw, der einst mit Streich zusammenspielte, stellte derweil auch die fachlichen Qualitäten Streichs heraus: "Er ist mit seinem Team auch ein Bessermacher. Viele Spieler, die Liste ist lang, die nach Freiburg kommen, werden mit der Zeit besser", so Löw: "Das ist für mich eine unglaubliche Qualität eines Trainer oder eines Stabes."

Löw selbst fungierte bei der Übergabe als Pokalbotschafter für seinen früheren Verein. In dieser Funktion erklärte der Weltmeistertrainer von 2014 die große Beliebtheit des SC.

"Freiburg ist und war immer etwas ganz Besonderes, weil sie auch ihre eigenen Werte leben. Sie haben eine klare Vorstellung und diese Werte werden durchgängig auch vertreten", sagte Löw: "Dazu kommt: Freiburg ist ein Verein mit Herz. Deswegen fliegen ihnen wahrscheinlich auch so viele Herzen zu."

SID