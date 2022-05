Der 66-malige Fußball-Nationalspieler Christian Wörns vollendet am Dienstag sein 50. Lebensjahr. Seit 2019 gehört der einstige Innenverteidiger zum Trainerstab des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Nachwuchsbereich.

Christian Wörns arbeitet im Nachwuchsbereich des DFB (Foto: SID)

Der gebürtige Mannheimer feierte mit 17 Jahren, drei Monaten und 30 Tagen sein Bundesliga-Debüt beim SV Waldhof. Außer für Mannheim lief Wörns im deutschen Fußball-Oberhaus für Bayer Leverkusen (1991 bis 1998) und Borussia Dortmund (1999 bis 2008) auf. Er bestritt insgesamt 469 Bundesligapartien in seiner aktiven Laufbahn. 1998/1999 stand der Defensivspezialist in Diensten von Paris St. Germain.

Für die DFB-Auswahl bestritt er die EM-Endrunden 1992 in Schweden und 2004 in Portugal sowie die Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich.

SID