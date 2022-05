Der frischgebackene deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit Sveindis Jonsdottir vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Die 20 Jahre alte isländische Nationalspielerin, die Wolfsburg nach der Verpflichtung im Dezember 2020 zunächst an den schwedischen Klub Kristianstads DFF ausgeliehen hatte, kam seit ihrem VfL-Debüt im Januar dieses Jahres in insgesamt 14 Pflichtspielen für Wolfsburg zum Einsatz.

Jonsdottir bleibt bis 2025 in der Autostadt (Foto: SID)

"Beim VfL Wolfsburg finde ich das perfekte Umfeld vor, um mich auch in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln", so Jonsdottir. Es gebe noch "viele Ziele, die wir als Team in den nächsten Jahren zusammen verfolgen wollen. Kurzfristig möchte ich nach dem Meistertitel auch den DFB-Pokal in den Händen halten – und in der nächsten Saison greifen wir dann auch in der Champions League wieder an."

SID