Stadt Freiburg plant Empfang und Fanfest für den SC

Foto: AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ

Mit oder ohne DFB-Pokal: Die Stadt Freiburg wird den Sport-Club am Sonntag mit einem Empfang und einem Fanfest feiern. Am Samstag kämpft der Fußball-Bundesligist im Finale in Berlin gegen den Ligarivalen RB Leipzig (20.00 Uhr/Sky und ARD) um seinen ersten Titel.

Geplant ist der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und ab 20.00 Uhr die Präsentation der Mannschaft auf dem Platz der Alten Synagoge. Der Empfang der Mannschaft wird vom SWR per Livestream übertragen.

