Norwegens Ada Hegerberg führt EM-Aufgebot an

Die ehemalige Weltfußballerin Ada Hegerberg führt das norwegische Aufgebot für die Frauen-EM in England an (6. bis 31. Juli). Die Torjägerin vom Champions-League-Sieger Olympique Lyon gehört zum 23-köpfigen Kader, den Nationaltrainer Martin Sjögren am Dienstag präsentierte.

Für Hegerberg (68 Länderspiele, 41 Tore) ist es das erste große Turnier seit der EM 2017. Danach hatte sich die 26-Jährige im Streit mit dem Verband NFF über die ungerechte Behandlung des Frauenfußballs fast fünf Jahre lang aus dem Nationalteam zurückgezogen. Beim Comeback im April erzielte sie gleich einen Dreierpack beim 5:1 gegen Kosovo.

Der zweimalige Europameister Norwegen trifft bei der Endrunde in Gruppe A auf Nordirland (7. Juli), Gastgeber England (11. Juli) und Österreich (15. Juli).

