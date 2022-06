Online Buchmacher bieten die besten Quoten, die derzeit zu finden sind. In diesem Artikel wollen wir euch die besten Live Fußball Wetten Anbieter in Deutschland vorstellen und sie näher beleuchten. Welche Bonusse werden angeboten, auf welche Sportarten kann man setzen und welche Spiele gibt es?

bwin

Bei bwin handelt es sich um einen Anbieter der sowohl Live Sportwetten (einschließlich Fussball Wetten), Slots und ein Live Casino anbietet. Bis zu 100€ kann man hier als Freebet bekommen, der für alle Neukunden gültig ist. Die Quoten sind Top und alles über Fußball, Tennis, Basketball, Eishockey und mehr wird angeboten.

Der Slotbereich enthält eine große Auswahl an verschiedenen Spieleherstellern. Beim bwin sind die Anbieter von Online-Casino-Games wie Microgaming, NetEnt, Quickspin, Push Gaming, Thunderkick, Red Tiger, Evolution Gaming und viele weitere verfügbar. Die besten Spielehersteller sind hier vertreten und die Auswahl an Slots geht in die Tausende.

Die Bonusangebote bei bwin für den Casino-Bereich lassen keine Wünsche offen. Es gibt mehrere Einzahlungsboni und Freispiel Aktionen. Reload Casino Bonus steht zur Verfügung und bwin hat einer der besten Freespins aktuell, die auf dem Markt zu finden sind. Für treue Kunden gibt es immer wieder spezielle Angebote.

Die Ein und Auszahlungsmöglichkeiten sind in großer Anzahl vorhanden. Man kann mit Banküberweisung und mit verschiedenen E-Wallets und Paysafecard einbezahlen. Die Sportwetten Ergebnisse kann man Live mitverfolgen und jederzeit während eines laufenden Spiels neue Wetten abgeben. Wer schießt das nächste Tor, welche Mannschaft bekommt die nächste Ecke?

tipwin

Der Anbieter tipwin hat sich ganz auf Sportwetten spezialisiert. Hier findet man alles, was man sich als Sportwetten Fan wünscht. Basketball, Volleyball, Boxen, Radsport, American Football, Dart, Formel 1, Tennis, Eishockey und viele weitere Sportarten stehen zur Auswahl, auf die man Wetten abschließen kann.

Es wird ein 100% Bonus bis zu 100€ angeboten für alle Neukunden. Damit kann man Live Wetten spielen und Livestreaming wird dazu angeboten. Handicap Wetten, Double Chance, Halbzeit Wetten und vieles mehr bietet tipwin den Spielern an. Man kann live die Ergebnisse verfolgen und live Wetten platzieren.

Tipwin ist der passende Anbieter für alle Sportwetten Fans, die sich ganz darauf konzentrieren wollen. Es werden von tipwin ansonsten keine weiteren Spiele angeboten: kein Casino und damit keine Slots oder Black Jack und Roulette. Dafür ist die Auswahl an Sportwetten groß und die Seite wurde übersichtlich gestaltet.

Das Handling auf der Website ist benutzerfreundlich und übersichtlich. Man sieht alle seine abgegebenen Wetten in einer Liste und neue Wetten sind schnell und unkompliziert abschließbar. Das Design passt sich gut an das Thema an und somit hat man jederzeit die volle Kontrolle über alle Auswahlmöglichkeiten.

betano

Betano ist ein rumänischer Sportwetten-Anbieter, der Sportwetten und Casino Spiele anbietet und damit ein umfangreiches Angebot im Programm hat. Bereits seit 2016 stellt betano seine Dienste bereit und hat sich seitdem auf dem Markt bewährt. Verschiedene Bonusse stehen für alle Sportwetten Fans bereit und Live Wetten sind jederzeit möglich. Neben Fußball Wetten werden noch Basketball, Eishockey, Boxen und viele weitere Sportwetten angeboten auf die man setzen kann.

Das Casino ist sehr umfangreich. Es werden Top-Spielmarken angeboten wie BTG, NetEnt, Novomatic, Wazdan, Skywind Group, Playtech und einige weitere. Im Live Casino kann man Black Jack, Roulette und Baccarat spielen. Viele weitere Spiele kann man gegen Live Croupiers spielen. Ein und Auszahlungen können mit Neteller, Skrill, Paysafecard, Mastercard und einigen weiteren Zahlungsmethoden durchgeführt werden.

Besonders positiv ist die gute Übersichtlichkeit von betano und das unauffällige Design. Gerade im Live Sportwetten Bereich kommt das voll zum Tragen. Alle abgegebenen Wetten finden Sie sofort und die Live Wetten werden übersichtlich dargestellt, sodass Sie eine Wette abschließen können, ohne lange suchen zu müssen. Mit betano erhält man einen guten Mix aus Sportwetten und Casino Angebot, mit vielen Bonusaktionen.

unibet

Unibet ist bereits lange auf dem Markt und hat sich als einer der besten Buchmacher für Live Sportwetten etabliert. Eine 5€ gratis Wette kann man bekommen, wenn man 10€ auf die 1. oder 2. Bundesliga setzt. Es stehen Live Wetten und Sportwetten aller Art zur Auswahl. Eishockey, Boxen, Basketball und für viele weitere Sportarten können Wetten abgegeben werden.

Die Quoten gehören zu den besten, die zu finden sind. Unibet bietet den Spielern ein umfangreiches Programm an, auf einer übersichtlichen Seite. Man findet sich innerhalb kurzer Zeit zurecht und kann dann alle Funktionen nutzen.

Genauso umfangreich ist das Casino Angebot von Unibet. Die besten Spielehersteller sind hier im Angebot. Play'n GO, BTG, Gamomat, Quickspin und viele weitere. Auch ein Live Casino bietet Unibet an. Black Jack und Roulette sind nur ein paar der vielen Live Spiele, die auf dem Programm stehen.

Eine weitere Besonderheit von Unibet ist der Live Pokerroom, der zum Download abrufbar ist. Hier kann man Texas Hold´em und Omaha Poker gegen andere Spieler zocken. Turniere finden bei diesem Anbieter täglich statt. Umso mehr man im Pokerroom spielt, desto höhere Prämien bekommt er mit der Zeit. Somit bietet Unibet das volle Spielprogramm, mit Live Fussball Wetten, einem Live Casino, Slots und Poker an.

betway

Betway ist ein Buchmacher, der im Besitz der Betway Group ist und hat eine Lizenz von der UK Gambling Commission. Hier werden Live Sportwetten angeboten und das rund um die Uhr. Es sind viele Fußball-Ligen dabei, die man bei anderen Anbietern nicht so schnell findet. Bei den Sportwetten gibt es die Möglichkeit der frühen Auszahlungen. Bevor das Spiel vorbei ist, kann man seinen Wettschein sofort verkaufen und bekommt dann einen bestimmten Geldbetrag dafür. Betway bietet regelmäßig Bonusse an, bei denen man 100€ oder mehr bekommen kann.

Ein Live Casino und Slots sind bei betway vorhanden. Black Jack, Roulette, Baccarat und Easy Hold´em sind nur einige der Live Casino Spiele, die betway auf dem Programm stehen hat. Für alle Spieler, die gerne Slots zocken möchten, gibt es diese Gelegenheit. Betway hat eine umfangreiche Slot-Auswahl. Hier ist der Slot-Anbieter Microgaming entscheidend, mit dem betway eine enge Zusammenarbeit eingegangen ist.

Betway stellt eine gute Mischung aus Live Sportwetten, Live Casino und Slots zur Verfügung. Dazu ein gutes Bonus-Programm und eine übersichtliche Website. Fußball und Casino Fans werden sich hier sofort wohlfühlen und sich schnell zurechtfinden.

888sport

Bei 888sport kann man Live Wetten abschließen und eine Vielzahl an Sportwetten tätigen. Ein 100% Bonus bis zu 100€ steht zur Auswahl. Mit einer Mitgliedschaft im hauseigenen Kombi Club können Sie sich jede Woche eine 5€ gratis Wette sichern.

Ein besonderes Angebot ist die Super 8 Wette. Schafft man es hier 8 Wetten richtig zu tippen, kann man damit bis zu 10.000€ Prämie gewinnen. Es gibt viele weitere Aktionen, die bei 888sport immer wieder angeboten werden. Zum Beispiel eine Rückerstattung bei einem Spielergebnis von 0:0 oder verbesserte Quoten auf ausgewählte Spiele.

neobet

Neobet bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Bonussen an, wie den Starter Bonus, bei dem man 200% bis zu 50€ bekommt. Mit dem Profi Bonus bekommen Sie 100% bis zu 150€. Damit erhält man zusätzliche Chancen und kann damit mehr Risiko bei den Wetten eingehen.

Neben Fußball und Sportwetten kann man auf E-Sport Ergebnisse tippen. Mit den Live Statistiken hat man alles im Überblick und kann seine Strategie besser anpassen. Bei neobet handelt es sich um einen Buchmacher, der sich Voll und Ganz auf Sportwetten konzentriert und das merkt man der übersichtlichen Website an.

merkur-sports.de

Die meisten werden den Slot-Hersteller Merkur wahrscheinlich kennen. Aber Merkur bietet zusätzlich eine eigene Sportwetten-Seite an, bei der man Live Wetten und viele unterschiedliche Sportwetten platzieren kann. Ein 100% Bonus bis zu 100€ bietet merkur-sports an. Ein Kombi-Bonus, bei dem man bis zu 30% mehr bekommt, steht zur Auswahl.

Dasselbe wie Quotenerhöhungen und einige weitere Angebote, die sich immer wieder erneuern. Slots können auf der Seite gespielt werden, hauptsächlich Slots, die vom Spielehersteller Merkur selbst stammen. Hier ist es möglich, den ein oder anderen Slot zu finden, den man so noch nicht kennt.

bet3000

Bet3000 bietet alles, was man sich von einem Buchmacher erwartet. Fußball Wetten, Handball, Volleyball, Tennis, Eishockey, Basketball, Tischtennis und viele weitere Sportarten auf die man setzen kann. Dabei wurde das Design extra schlicht gehalten, um die Übersichtlichkeit zu bewahren.

Auf weißem Hintergrund werden die einzelnen Spiele und Quoten angezeigt. Am oberen Rand kann man die verschiedenen Sportarten auswählen und kann somit schnell im Menü navigieren. Man kann auf Halbzeit, Over/Under, gelbe Karten, Tore und vieles mehr seine Einsätze platzieren. Die Auswahl an Wettmöglichkeiten ist hier enorm groß und es gibt kaum eine Wette, die Sie bei bet3000 live nicht abgeben können.

sportwetten.de

Bei sportwetten.de erhält man einen 150% Bonus. Für eine Einzahlung von 20€ erhält man 50€ Spielguthaben. Für die Verifizierung des Accounts gibt es zusätzlich 10€. Neben diesem Angebot existieren einige weitere Bonusse, die man regelmäßig nutzen kann. Ein mehrfacher Blick auf diese Website lohnt sich also.

Angeboten werden Live Fußball Wetten und viele verschiedene andere Sportarten. Hier finden Sie alle Wettmöglichkeiten, die benötigt werden, um eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln. Over/Under, Halbzeit oder wie viele Tore in einem Spiel fallen sind nur ein paar der zur Verfügung stehenden Wettmöglichkeiten.

Fazit

Sportwetten sind im Trend in Deutschland. Mit dieser Auswahl an Buchmachern findet man sofort die passende Wette und den passenden Anbieter. Vor allem die Live Wetten bringen Spannung und hohe Gewinne sind möglich. Manche Buchmacher haben ein eigenes Casino, wo man Slots und Black Jack spielen kann. Hier kommt also keine Langeweile auf und spaßige Spielstunden sind garantiert.