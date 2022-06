Corona: Auch Sandra Panos (l.) wurde positiv getestet

Deutschlands EM-Gegner Spanien hat in der Turniervorbereitung mit dem Coronavirus zu kämpfen. Die vier Spielerinnen Maria Leon, Sheila Garcia, Sandra Panos und Andrea Pereira wurden laut Verbandsmitteilung am Montag bei den Routinekontrollen positiv auf COVID-19 getestet und vom Rest des Teams isoliert.

Die Spanierinnen sind am 12. Juli zweiter Gruppengegner der DFB-Auswahl bei der EURO in England (6. bis 31. Juli). Zum Auftakt trifft die spanische Auswahl um Weltfußballerin Alexia Putellas am 8. Juli auf Finnland.

