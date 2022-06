Der walisische Fußball-Superstar Gareth Bale erwägt einen Wechsel in seine Heimatstadt Cardiff. Ein Sprecher des 32-Jährigen bestätigte der BBC Verhandlungen mit dem Zweitligisten Cardiff City. Der einst teuerste Spieler der Welt wäge derzeit auch mit Blick auf die WM in Katar die Vor- und Nachteile eines Transfers zu City ab, hieß es. Cardiff hatte in der vergangenen Saison nur Rang 18 in der Championship belegt.

Gareth Bale erwägt Wechsel in seine Heimatstadt

Foto: AFP/SID/JOHN THYS

Bale war vor neun Jahren für 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur zu Real Madrid gewechselt. Der Vertrag des Stürmers beim Champions-League-Sieger läuft am 30. Juni aus. Zuletzt war sogar über ein Karriereende des Starspielers spekuliert worden, nach der WM-Teilnahme der Waliser will Bale aber offenbar auf jeden Fall weitermachen.

