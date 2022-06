Wie wird die Zukunft aussehen? Fast jeder von uns hat sich diese Frage wahrscheinlich schon einmal gestellt. Werden wir alle unsere Stunden vor einem Bildschirm verbringen und in einer rein digitalen Welt leben? Werden wir uns mit Freunden in der virtuellen Realität treffen und vielleicht sogar in einem VR Online Casino spielen? Nur die Zeit wird es zeigen, aber es gibt einige Möglichkeiten, sich schon heute ein Bild von zukünftigen Trends zu machen.

Wenn wir uns bestimmte Filme ansehen, können wir zum Beispiel einen Eindruck davon gewinnen, wie die Zukunft aussehen könnte. Cyberpunk-Filme sind dabei besonders beliebte Werke, die mögliche Szenarien darstellen, welche die Welt in den kommenden Jahren erwarten könnten. Aber was ist Cyberpunk und was sind einige der besten Cyberpunk-Filme? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden.

Was ist Cyberpunk?

Cyberpunk ist ein Subgenre von Science Fiction, das sich in der Regel auf fortschrittliche Technologie und künstliche Intelligenz konzentriert. Diese Filme spielen oft in einer Zukunft, in der die Welt von Megakonzernen übernommen wurde und die Technologie so weit fortgeschritten ist, dass sie jeden Aspekt des Lebens der Menschen kontrolliert.

Cyberpunk-Filme behandeln in der Regel Themen wie Isolation, Transhumanismus und den Kampf gegen mächtige Kräfte, die sich unserer Kontrolle entziehen. Sie stellen häufig die Frage: Was bedeutet es, in einer Welt, in der die Technologie die Kontrolle übernommen hat, ein Mensch zu sein?

Die besten Cyberpunk-Filme aller Zeiten

Hier sind einige der besten Cyberpunk-Filme, die je gedreht wurden:

1. Blade Runner (1982)

Ridley Scotts Blade Runner ist der vielleicht einflussreichste Cyberpunk-Filme. Der Film spielt im Los Angeles der Zukunft, das von Megakonzernen übernommen wurde, und folgt Rick Deckard (Harrison Ford), einem Blade Runner, der den Auftrag hat, abtrünnige Android-Replikanten zu jagen und in den Ruhestand zu schicken. Der Film ist mit seiner regenüberfluteten Stadtlandschaft und den neonbeleuchteten Werbeflächen visuell beeindruckend. Außerdem enthält er einen der kultigsten Soundtracks der Filmgeschichte, der von Vangelis stammt.

2. Die Matrix (1999)

The Matrix von den Wachowski Brothers ist einer der beliebtesten Cyberpunk-Filme aller Zeiten. Er erzählt die Geschichte von Neo (Keanu Reeves), einem Computerprogrammierer, der in eine Rebellion gegen die Maschinen hineingezogen wird, die die Welt übernommen haben. Der Film bietet einige erstaunliche Actionsequenzen und machte das Publikum mit dem "Bullet Time"-Effekt bekannt.

3. Ghost in the Shell (1995)

Ghost in the Shell von Mamoru Oshii spielt in einer Zukunft, in der die Menschen Cyborg-Implantate besitzen und die Technologie allgegenwärtig ist. Der Film folgt Major Motoko Kusanagi (Atsuko Tanaka), einem Mitglied einer Eliteeinheit zur Bekämpfung von Cyberkriminalität, die versucht, einen mysteriösen Hacker namens "Puppenspieler" aufzuspüren. Ghost in the Shell gilt weithin als einer der besten Cyberpunk-Filme, die je gedreht wurden.

4. Akira (1988)

Akira von Katsuhiro Otomo spielt in einem post-apokalyptischen Tokio, das von Gangs übernommen wurde. Der Film erzählt die Geschichte von Shotaro Kaneda (Mitsuo Iwata), einem jungen Bandenführer, der in einen Konflikt mit einem mächtigen Hellseher namens Akira verwickelt wird. Akira ist ein animierter Film, aber er ist visuell genauso atemberaubend wie jeder echte Cyberpunk-Film.

5. The Terminator (1984)

The Terminator von James Cameron ist einer der berühmtesten Cyberpunk-Filme überhaupt. Er handelt von Sarah Connor (Linda Hamilton), einer Frau, die von einem Cyborg aus der Zukunft, dem "Terminator", gejagt wird. Der Film begründete die Karriere von Arnold Schwarzenegger und rief ein Franchise ins Leben, das bis heute Bestand hat.

6. Brazil (1985)

Der Film Brazil von Terry Gilliam spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die Regierung von einer mächtigen Bürokratie kontrolliert wird. Im Mittelpunkt des Films steht Sam Lowry (Jonathan Pryce), ein Regierungsangestellter, der in eine Rebellion gegen das System verwickelt wird. Brazil ist ein visuell atemberaubender Film mit dunklem Humor und tiefem Zynismus.

7. RoboCop (1987)

Paul Verhoevens RoboCop spielt in einem zukünftigen Detroit, das von der Kriminalität beherrscht wird. Alex Murphy (Peter Weller), ein Polizist, der im Dienst getötet wird, erwacht als Cyborg wieder zum Leben und wird als "RoboCop" bezeichnet. RoboCop ist ein gewalttätiger und düster-satirischer Film, der auch heute noch sehr beliebt ist.

8. eXistenZ (1999)

David Cronenbergs eXistenZ spielt in einer Zukunft, in der Virtual-Reality-Spiele die Norm sind. Der Film folgt Allegra Geller (Jennifer Jason Leigh), der Erfinderin eines neuen Spiels mit dem Namen "eXistenZ", als sie versucht, es mit einer Gruppe von Freunden zu testen. eXistenZ ist ein verblüffender Film, der die Natur von Realität und Identität erforscht.

9. Das Fünfte Element (1997)

Luc Bessons Das fünfte Element spielt in einer Zukunft, in der die Welt von einer mächtigen außerirdischen Macht bedroht wird. Der Film folgt Korben Dallas (Bruce Willis), einem Taxifahrer, der in den Kampf um die Rettung der Welt verwickelt wird. Das fünfte Element ist ein visuell spektakulärer Film, der mit Action, Humor und Romantik gespickt ist.

10. Johnny Mnemonic (1995)

Johnny Mnemonic von Robert Longo spielt in einer Zukunft, in der die Menschen Informationen in ihren Gehirnen speichern können. Der Film folgt Johnny (Keanu Reeves), einem "Mnemonic-Kurier", der den Auftrag hat, eine sensible Information zu überbringen. Der Film ist zwar nicht perfekt, wird aber dennoch unterbewertet und bietet einige unglaubliche visuelle Effekte.