OneFootball will den Frauenfußball medial unterstützen

Die Medienplattform OneFootball setzt sich langfristig für den Frauenfußball ein. Mit der eine Woche vor der Europameisterschaft in England (6. bis 31. Juli) gestarteten Kampagne soll der Frauenfußball auf Breiten- und Profisportebene unterstützt und gefördert werden.

Während des Turniers werden in der App, auf der Website und in den sozialen Kanälen exklusive Inhalte von OneFootball-Botschafterinnen wie der Nationalspielerin Giulia Gwinn präsentiert. Dazu wird ab dem 6. Juli ein Event-Hub in Berlin eingerichtet, in dem Fans die EM-Spiele live verfolgen können.

