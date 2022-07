Kick it like Papa: Romeo Beckham hat sein Premierentor für die Zweitvertretung von Inter Miami erzielt - natürlich per Freistoß. Der Sohn der englischen Fußball-Ikone David Beckham war beim 3:1 (0:1) gegen Orlando City B zum Endstand erfolgreich.

Per Freistoß erfolgreich: Romeo Beckham

"Gut gemacht, Junge. Bin so stolz", schrieb David Beckham seinem Sohn bei Instagram. Der 19-Jährige antwortete mit zwei Herzchen und dem Satz: "Ich liebe dich, Dad, der war für dich!"

Beckham zirkelte den Ball aus rund 25 Metern über die Mauer in die linke untere Torecke (84.) - wie einst sein Vater mit seinem starken rechten Fuß. In seinen zuvor 13 Saisonspielen in der Liga MLS Next Pro hatte der Rechtsaußen bereits sieben Vorlagen gegeben.

Vater Beckham (47) war einst selbst für LA Galaxy in der nordamerikanischen Profiliga MLS aktiv. Als Mitglied einer Investorengruppe gründete er Inter Miami mit; der Klub nahm 2020 den Betrieb auf.

