EM-Aus für niederländische Torhüterin van Veenendaal

Foto: FIRO/FIRO/SID

Die niederländische Frauen-Nationalmannschaft muss bei der Fußball-EM in England in den kommenden Spielen auf ihre Kapitänin Sari van Veenendaal verzichten. Wie der niederländische Verband KNVB am Montag bekannt gab, fällt die Torhüterin für den Rest des Turniers aus.

Die 32-Jährige hatte sich im ersten Gruppenspiel gegen Schweden am Samstag an der Schulter verletzt und musste noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Für den Titelverteidiger ist es bereits der zweite Ausfall im laufenden Turnier, nachdem Mittelfeldspielerin Jackie Groenen positiv auf Corona getestet wurde.

Die vakante Position der dritten Torhüterin soll Jacintha Weimar besetzen. Abwehrspielerin Aniek Nouwen, im Spiel gegen Schweden ebenfalls aufgrund einer Knöchelverletzung ausgewechselt, soll zwar zunächst bei der Auswahl bleiben, fällt aber wohl für das kommende Gruppenspiel gegen Portugal aus. Nach dem 1:1 zum Start geht es für die Niederländerinnen in Gruppe C zudem noch gegen die Schweiz.

© 2022 SID