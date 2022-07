Russisches TV überträgt zukünftig nicht den DFB-Pokal

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Die Spiele des DFB-Pokals werden in der kommenden Saison nicht im russischen Fernsehen übertragen. Der Deutsche Fußball-Bund entschied sich gegen den Abschluss eines neuen Medienvertrags auf dem russischen Markt, der bisherige Kontrakt war mit Abschluss der Spielzeit 2021/22 ausgelaufen. Eine Neuvergabe sei angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine "nicht" mit den Werten des Verbandes vereinbar, hieß es in einer Pressemitteilung.

Der Beschluss sei einstimmig vom Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG getroffen worden. Seit März waren die Einnahmen aus dem nun ausgelaufenen Vertrag für den russischen Markt bereits gespendet worden.

