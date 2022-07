Mit Philadelphia Union erfolgreich: Kai Wagner

Foto: AFP/GETTY IMAGES/SID/TIM NWACHUKWU

Abwehrspieler Kai Wagner ist zum zweiten Mal in Folge in das All-Star-Team der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS gewählt worden. Der 25-Jährige von Philadelphia Union gehört zu den 26 Akteuren, die am 10. August in St. Paul, Minnesota auf die besten Profis der mexikanischen Liga treffen.

Wagner war 2019 von den Würzburger Kickers nach Philadelphia gewechselt. Auch der frühere Leverkusener Chicharito (34/LA Galaxy) schaffte es in die von Fans, Spielern und Journalisten zusammengestellte Auswahl.

© 2022 SID