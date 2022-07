Rudi Brückner bekommt neue Sendung auf Sport1

Moderator Rudi Brückner bekommt beim Free-TV-Sender Sport1 zur neuen Fußball-Saison ein neues Sendeformat. In der 90-minütigen Talkshow "Rudi Brückner - Der Talk am Montag" diskutiert der 66 Jahre alte Wuppertaler mit namhaften Gästen über Entwicklungen und Brennpunkte im Profifußballs abseits des aktuellen Spielgeschehens. Ab dem 8. August geht Brückner immer montags ab 21.00 Uhr aus den Sport1-Studios in Ismaning auf Sendung.

Der Journalist, der in der vergangenen Saison als Krankheitsvertretung bei der sonntäglichen "Doppelpass"-Sendung sein Sport1-Comeback nach 17 Jahren gegeben hatte, empfindet seine neue Aufgabe als Herausforderung: "In der heutigen Fußball-Welt gibt es viel zu besprechen, und es gilt mehr denn je, aktuelle Entwicklungen kritisch zu hinterfragen."

