Kevin Stöger traf für Bochum in der 31. Minute

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat sein erstes Vorbereitungsspiel im Trainingslager in Südtirol nach einem schwachen Start verdient gewonnen. Gegen den italienischen Serie-A-Aufsteiger US Lecce drehte das Team von Trainer Thomas Reis ein 0:2 noch in einen 3:2 (2:2)-Sieg.

Für Bochum trafen Kevin Stöger (31.), Gerrit Holtmann (44.) und Silvere Ganvoula (64.) nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Lorenzo Colombo hatte die Italiener in der Anfangsphase durch einen Doppelpack in Führung gebracht (13., 16.).

