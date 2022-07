Wenn man sich die Fußballprofis auf dem Platz anschaut, fallen schnell ein paar Besonderheiten auf. Einige tragen Stirnbänder, andere extra große Trikots und wieder andere nur Schuhe in einer ganz speziellen Farbe. Aberglaube oder Eitelkeit stecken aber nur selten hinter der Kleiderwahl der Spieler. Sie alle wählen ihre Kleidung so, dass sie sich beim Spiel frei und sicher bewegen und rundum wohlfühlen können. Nur dann können sie auf dem Spielfeld Höchstleistungen erbringen.

Aber: Viele modische Freiheiten gibt es beim Fußball im Profibereich ohnehin nicht. Es existieren nämlich strenge Regeln für die Profis, die vom Deutschen Fußball Bund (DFB) vorgeschrieben sind. Sogar für die Unterwäsche ist ein eigener Paragraf im Regelwerk vorhanden. Was also tragen die Profis auf dem Platz?

Bestandteile der Basis-Ausrüstung beim Fußball

Genaue Richtlinien für die Basis-Ausrüstung eines Fußballers werden im offiziellen DFB-Regelwerk getroffen. Die folgenden Bestandteile gehören dazu:

kurze Hose

Trikot mit Ärmeln

Schienbeinschoner

Stutzen

Schuhe

Doch wo findet man die passende Ausrüstung für Fußballer? Fündig wird man am ehesten online, denn hier ist die Auswahl am größten. Auf der Website von Heimhelden werden etliche Knieschoner vorgestellt. Auch Fußballschuhe, Trikots, Stutzen und Trainingshosen gibt es im Internet in umfangreicher Auswahl.

Welche Schuhe tagen Fußballer?

In Bezug auf die Schuhauswahl haben die Profifußballer etwas mehr Freiraum, denn hier legt das Regelwerk keine genauen Vorschriften fest. Der DFB empfiehlt aber, weniger nach einer konkreten Marke oder einem Modell zu schauen, sondern die Passform zu berücksichtigen. Der Schuh muss optimal sitzen, damit er vor Verletzungen schützt und guten Halt bietet. Folgende Tipps sollten Fußballer – und zwar Profis ebenso wie Amateure – bei der Auswahl der Fußballschuhe beachten:

Die Sohle muss Nocken aus Kunststoff oder Gummi besitzen, die in Abhängigkeit vom Untergrund eine andere Länge, Größe und Anordnung aufweisen.

besitzen, die in Abhängigkeit vom Untergrund eine andere Länge, Größe und Anordnung aufweisen. Zusätzlich sind an der Sohle auswechselbare Stollen angebracht. Diese bestehen aus Kunststoff, Aluminium oder Gummi.

Hochwertige Materialien und eine gute Verarbeitung sind weitere Grundvoraussetzungen für Fußballschuhe. Sie unterliegen schließlich hohen Belastungen und müssen dementsprechend langlebig sein.

Wozu dienen die Stutzen?

Stutzen haben die Aufgabe, die Schienbeinschoner beim Spielen zu fixieren, damit diese nicht verrutschen. Dementsprechend müssen die Stutzen die Schienbeinschoner auch komplett abdecken. Dies sieht das Regelwerk vor. Es ist wichtig, dass sie einen guten Halt haben, aber nicht einengen.

Strenge Regeln gibt es zudem in Bezug auf die Farbe: Wenn die Fußballer außen Klebeband oder andere Materialien anbringen, um ein Herunterrutschen zu verhindern, darf es sich farblich nicht abheben. Es muss in derselben Farbe gehalten sein wie der Teil der Stutzen, auf dem es angebracht wird oder den es abdeckt.

Meist bestehen die Stutzen aus Polyester mit Elasthan. Dadurch haben sie eine Kompressionswirkung. Modellen mit Socken sind jenen mit einem Steg vorzuziehen. Es gibt auch Stutzen mit zusätzlichen Verstärkungen an den Druckpunkten der Hacke und der Ballen. Diese sind ebenfalls empfehlenswert.

Schienbeinschoner: Es gelten genaue Regeln

Das Schienbein unterliegt beim Fußball einer besonders hohen Verletzungsgefahr. Stöße im Bereich des Schienbeins sind sehr schmerzhaft. Dasselbe gilt natürlich für Tritte mit einem Stollenschuh. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Fußballer ihre Schienbeine beim Spielen gut schützen. Andernfalls wäre das Risiko für Brüche und Prellungen deutlich höher. Genau aus diesem Grund sind Schienbeinschoner im Fußball auch Pflicht.

Vorgeschrieben laut Regelwerk sind Schienbeinschoner aus einem „geeigneten Material“, welches einen „angemessenen Schutz“ bieten muss. Gerne genutzt werden Schoner aus Carbon, Glasfaser oder Hartplastik. Des Weiteren müssen die Schienbeinschoner folgende Voraussetzungen erfüllen:

Der Schoner muss auf dem gesamten Schienbein aufliegen .

. Schienbeinschoner sollten einen guten Sitz bieten und gleichzeitig leicht sein.

Die Schoner sind in puncto Größe und Passform an die Stutzen anzupassen .

. Die Knieschoner müssen von den Stutzen bedeckt werden.

Es gilt die Prämisse, die Schoner so groß wie nötig und gleichzeitig so eng wie nötig zu wählen. Gerade vorne am Schienbein müssen sie eng anliegen. Muss ein Spieler während des Spiels ständig seinen Schoner wieder zurechtschieben, ist das natürlich ein großer Störfaktor. Daher gibt es auch Halter für die Schienbeinschoner, die aussehen wie Socken ohne Füße. Die Spieler können die Schoner dort vorne hineinschieben und ziehen dann die Stutzen drüber. Auf diese Weise wird der Halt der Schienbeinschoner erhöht.

Ob die Schienbeinschoner über einen separaten Knöchelschutz verfügen sollen, ist Geschmackssache. Einige Spieler legen darauf viel Wert und tragen nur entsprechende Schoner mit Zusatzschutz. Andere fühlen sich durch die Knöchelschoner eingeengt und verzichten lieber darauf. Fest vorgeschrieben durch das Regelwerk sind sie nicht.

Welche Regeln gelten für Hose, Trikot und Trainingsjacke?

Für die Oberbekleidung gibt es beim Fußball nur wenige Regeln. Wichtig ist, dass eine kurze Hose getragen wird. Eine lange Trainingshose ist nur für die Torhüter erlaubt, alle anderen müssen zu einem kurzen Modell greifen.

Das Trikot muss Ärmel haben und möglichst atmungsaktiv sein. Ein normales Sportshirt erfüllt seine Zwecke gut. Profispieler tragen ihre einheitlichen Vereinstrikots, aber auch beim Training oder im Amateurbereich ist eine gewisse Einheitlichkeit sinnvoll. Wenn Hose, Trikot und Stutzen farblich zueinander passen, steigt der Wohlfühlfaktor auf dem Platz. Das erhöht das Selbstbewusstsein und verbessert die sportliche Leistung.

Eine zusätzliche Trainingsjacke sollte beim Training immer mit dabei sein. Sie wird zwar nicht beim Spielen getragen, aber danach in der Regel schnell angezogen. Denn: Nach dem hitzigen Fußballspiel besteht die Gefahr, dass man auskühlt. Das kann durch die Funktionsjacke verhindert werden.

Was muss bei der Unterwäsche beachtet werden?

Sogar in puncto Unterwäsche gibt es Vorschriften für die Fußballspieler. Das Regelwerk besagt, dass Unterhemden einfarbig sein und die Hauptfarbe der Trikotärmel haben müssen. Alternativ dürfen sie dasselbe Muster und dieselben Farben wie die Trikotärmel haben. Unterhosen und Leggins müssen in der Hauptfarbe der Hose oder des unteren Teils der Hose gehalten sein.

Empfohlen wird enganliegende Unterwäsche, die einen leichten Kompressionseffekt hat. Ein Unterhemd unter dem Trikot ist von Vorteil, um den Schweiß aufzunehmen und zu verhindern, dass das Shirt scheuert. Einige Fußballprofis verzichten auch auf das Unterhemd.

Was tragen Fußballer bei Kälte?

Kurze Hose und T-Shirt im Winter? Das ist natürlich zu kalt. Deshalb tragen Fußballer bei Kälte lange Unterwäsche. Sie ziehen eine lange und enge Hose unter ihre Shorts und ein enganliegendes Longsleeve unter das Trikot. Beim Training greifen dann viele Sportler auch einfach zu einer langen Trainingshose. Die Kleidung sollte immer eng und kompakt sein. Das sorgt dafür, dass Bewegungsabläufe sicher und wie gewohnt ausgeübt werden können.

Hoodies haben hingegen auch im Winter nichts auf dem Platz verloren. Besser geeignet ist eine Trainingsjacke mit Stehkragen. Bei Kälte greifen viele Spieler zu einer Mütze und Handschuhen. Wichtig ist, dass die Sachen nicht zu dick sind, denn sonst kann der Körper beim Training überhitzen. Aus demselben Grund sollten alle Kleidungsschichten atmungsaktiv sein.

Fazit: Gut gekleidet ist halb gewonnen

Die richtige Ausrüstung ist das A und O für jeden Fußballer – ganz egal, ob im Amateur- oder Profibereich. Wer mit dem Fußball beginnen will, benötigt erstmal passende Fußballschuhe, eine kurze Hose, ein Sportshirt, Schienbeinschoner und Stutzen. Dann kann die Ausrüstung getestet und gegebenenfalls erweitert oder angepasst werden.

Wichtig ist immer, auf eine gute Passform zu achten. Die Kleidung darf nicht rutschen oder einengen. Denn: Nur, wer auf dem Fußballfeld gut gekleidet ist, kann sportliche Höchstleistungen erbringen. Somit kann die Kleidung letztlich ausschlaggebend dafür sein, ob eine Mannschaft ein Spiel für sich entscheidet oder verliert. Aber auch Verletzungen beim Fußball werden durch die passende Fußballausrüstung von vornherein vermieden.