Eine Gruppe europäischer Spitzenklubs, angeführt von Real Madrid, kämpfte in den letzten Jahren immer weiter um die Einführung der europäischen Super League. Der Streit mit der UEFA und der FIFA wurde vor den Europäischen Gerichtshof gebracht. Was eine Revolution im europäischen Vereinsfußball werden sollte, scheiterte zunächst: 12 Topklubs, darunter viele der größten Namen Europas. Ein Konsortium von Luxusklubs aus England, Italien und Spanien will eine eigene Champions League, garantiert Milliardeneinnahmen, und diese Klubs wollen sich sogar ohne die UEFA aufteilen. Das Geld sollte eigentlich von einer großen Investmentbank aus den USA kommen, der erste Versuch in der Super League im April 2021 scheiterte, doch nur wenige Tage später schien das Projekt nicht abgeschlossen zu sein:

Bild von 0fjd125gk87 auf Pixabay

Neun der zwölf abtrünnigen Vereine zogen sich nach Androhungen von Sanktionen durch die UEFA und wütenden Protesten der Liga und der Fans – insbesondere in England – schnell aus dem Projekt zurück. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin gab bekannt, dass die „Super League“ tot ist.

Ein möglicherweise schlampiges Urteil, wurde schnell klar: Vor allem Real Madrid, Barcelona und Juventus Turin wollten ihre Super League nicht so schnell begraben. Der Widerstand der UEFA soll nun juristisch gebrochen werden, heißt es in einem neuen Plan: Das von Real-Madrid-Präsident Florentino Perez geführte „Unternehmen der europäischen Premier League“ hat eine Kartellklage eingereicht. Bei einem Gericht in Madrid, das den Fall zunächst an den Europäischen Gerichtshof verwiesen hat. Der Europäische Gerichtshof wird nun eine Vorabentscheidung treffen. Die mündlichen Verhandlungen beginnen am Montag (11. Juli 2022) für zwei Tage. Bis dahin können sie die Herren mit anderen Spielen beschäftigen, beispielsweise Casino Spiele kostenlos ohne Anmeldung zocken, die es zuhauf im Netz gibt. Da haben sie vielleicht mehr Erfolg, als mit ihren großen europäischen Vorhaben.

Real Madrid, Juventus Turin und der FC Barcelona halten also an den Plänen zur Gründung einer Super League fest und haben vor Gerichten in Madrid Klagen gegen die UEFA und die FIFA eingereicht. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) befasst sich derzeit mit der Angelegenheit. Die mündlichen Verhandlungen im Rechtsstreit in Luxemburg sind abgeschlossen, wie der Europäische Gerichtshof am Dienstagnachmittag mitteilte.

Was kommt als nächstes? Der nächste Schritt wird das Gutachten des Generalstaatsanwalts des Europäischen Gerichtshofs sein, das am 15. Dezember vorgelegt wird. Das Urteil kann nur in Wochen oder Monaten gefällt werden.

Zuletzt hatte Sportministerin Nancy Faeser betont "Wer den Fußball liebt, ist gegen eine Super League. Es ist unsolidarisch, wenn sich Klubs aus offenen Wettbewerben verabschieden und immer gieriger nur noch auf das ganz große Geld zielen. Ich habe hier eine klare Haltung. Mit dem Deutschen Fußball-Bund bin ich in engem Kontakt“

Generell zum Thema sagte sie außerdem:

"Eine Super League als geschlossener Zirkel der reichsten Klubs widerspricht dem Geist des Sports völlig. Ich bin ein großer Fan des offenen sportlichen Wettbewerbs, in dem auch Überraschungsteams eine Chance haben und sportliche Leistung zählt". Auch der Erfolg der Top-Klubs im Fußball hängt von gesellschaftlicher Akzeptanz ab. Sport kann vereinen, gerade in schwierigen Zeiten. Sport darf nicht spalten. Wer sich völlig abkoppelt, verliert die Fans, die Leidenschaft und den Rückhalt". Es bleibt also spannend.