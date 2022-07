Profi-Fußballer sind eine gewisse Subkultur mit eigenen Regeln und Normen. Sie müssen bestimmte Gewohnheiten haben, die zum Erfolg im Profifußball beitragen. Gewohnheiten sind die unsichtbare Architektur unseres Lebens, denn ein großer Teil unseres Handelns wird von unseren Gewohnheiten geprägt.

Foto: Stanley Morales (Pexels)

Wenn wir die richtigen Gewohnheiten in uns selbst entwickeln, dann hilft es, alle Aspekte des Lebens zu verbessern, und wenn nicht, dann wird der Weg zum Erfolg zu 100% schwierig sein.

Richtigen Gewohnheiten von Fußballspielern, die zum Erfolg führen

Man kann einige wichtige gesunde Gewohnheiten von Fußballspielern hervorheben, die jedem helfen werden, Fußballschwierigkeiten zu überwinden, wenn man sie in seinem Leben anwendet:

Fußballspieler mit gesunden Gewohnheiten wissen, dass sie viel versagen werden

Untersuchungen zufolge ist das erste Problem, mit dem junge Spieler konfrontiert sind, Verlegenheit und Scham, die durch bestimmte Fehler verursacht werden. Aber professionelle Spieler wissen, dass Scheitern kein Grund für Enttäuschung und Scham ist, sondern ein Vorwand, um weiter an der Verbesserung seiner Fähigkeiten zu arbeiten.

Es kann mit dem Spielen in einem Online Casino verglichen werden: Professionelle Zocker verstehen, dass nicht jede Drehung des Spielautomaten Gewinne bringt, und sie brauchen Geduld, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Fußballspieler sind konsistent

Wenn Sie Videos sehen, in denen gesagt wird, dass Menschen stundenlang am Tag trainieren, dann ist dies in Wirklichkeit keine gesunde Angewohnheit von Fußballspielern. Echte Profis wissen, dass ein Training von einer bis drei Stunden pro Tag effektiver ist als ein Training von 8 Stunden am Tag. Auf diese Weise erschöpfen die Spieler ihre Muskeln nicht so sehr und sehen viel schneller Fortschritte, als wenn sie nur an einem Tag viel trainieren.

Fußballspieler dehnen und wärmen sich gut auf

Sehr oft ignorieren junge Spieler diese Angewohnheit. Aber gutes Dehnen und Aufwärmen ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Training und Spiel. Durch richtiges Dehnen mit dem richtigen Aufwärmen können die Muskeln flexibler werden, was zu einem geringeren Verletzungsrisiko führt.

Fußballspieler wissen, dass es immer mehr zu lernen gibt

Spieler wie Ronaldo, Messi oder Lewandowski sind anderen Spielern ständig voraus, weil sie immer neue Strategien lernen und umsetzen und neue Technologien nutzen, um voranzukommen.

Fußballspieler schlafen richtig

Es lohnt sich zu erkennen, dass der Erfolg während des Tages von der Schlafqualität abhängt. Sportler mit schlechter Schlafqualität haben langsamere Reaktionszeiten, schlechtere körperliche Leistungsfähigkeit, schlechtere Laune und ein erhöhtes Krankheits- und Verletzungsrisiko. Daher muss man den Schlaf überwachen, und verschiedene Tracker oder Smartwatches wie die Apple Watch, die bei der Überwachung des Schlafes helfen, kommen Sportlern zu Hilfe.

Fußballspieler achten auf ihre Ernährung

Die richtige Ernährung ist eine der gesunden Gewohnheiten von Fußballspielern. Sie wissen, welche Vitamine und Mineralstoffe ihr Körper braucht und konsumieren Lebensmittel, die diese Spurenelemente enthalten. Vitamin D und Protein gehören zu den wichtigsten Substanzen für ein effektives Training.

Fußballspieler kümmern sich um ihre Denkweise

Eine der gesunden Angewohnheiten von Fußballspielern, die nicht oft erwähnt wird, ist die Arbeit an seinem Denken. Meditation, Psychologenbesuche, Motivationsvideos helfen, Unsicherheit oder Versagensängste zu überwinden. Es stärkt das Selbstvertrauen vor einem Spiel und ist eine großartige Möglichkeit, sich auf ein Spiel vorzubereiten.

Fußballspieler hören auf ihren Körper

Großartige Spieler passen sich den Bedingungen um sie herum an. Wenn sie das Gefühl haben, einen Tag zuvor übertrainiert zu sein, gehen sie es am nächsten Tag etwas ruhiger an. Es wird einer langfristigen Ermüdung vorbeugen.

Fußballspieler werden auch häufig getestet

Die Überwachung der Gesundheit ist eine der wichtigen Gewohnheiten von Fußballspielern, die ihnen hilft, ihren Körper im Gleichgewicht zu halten. Dies wird in der Regel von speziellen Mitarbeitern in Fußballvereinen überwacht. Aber Fußballspieler, die erfolgreich bleiben wollen, kümmern sich selbst darum. Wenn man genau weiß, was das Problem ist, kann man die richtigen Änderungen vornehmen, um das Problem zu beheben.