England trifft im Finale auf Deutschland oder Frankreich

Die englischen Fußballerinnen stehen im Finale ihrer Heim-EM. Die Engländerinnen besiegten Schweden am Dienstag in Sheffield im ersten Halbfinale mit 4:0 (1:0) und sind der mögliche Endspielgegner der deutschen Mannschaft, die am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Milton Keynes ihr Halbfinale gegen Frankreich spielt.

Dreimal war England in Folge im Halbfinale großer Turniere ausgeschieden, gegen den Olympiazweiten Schweden aber zogen die Lionesses zum dritten Mal nach 1984 und 2009 ins EM-Endspiel ein. Beth Mead (34.), Lucy Bronze (48.), Alessia Russo (68.) und Fran Kirby (76.) erzielten vor 28.624 Zuschauern im Stadion Bramall Lane die Tore.

Das Finale wird am Sonntag im Wembley gespielt.

