Seit einigen Jahren hat die Live-Erfahrung im Entertainment- und Freizeitsektor einen deutlichen Entwicklungssprung in Richtung Digitalisierung gemacht. Die klassische Live-Erfahrung am Ort des Geschehens wird immer mehr durch rein digitale Veranstaltungen oder durch hybride Events mit digitalen und klassischen Live-Anteilen ersetzt. Auch der internationale Fußball ist beim neuen Trend dabei.

Foto von form PxHere

Erlebnisse im Livestream

Die Ära der Digitalisierung verpasst der klassischen Live-Erfahrung neue Gesichter. Dank innovativer Technologien haben die Menschen nun die Möglichkeit, sich über ihre Bildschirme an den Ort des Geschehens zuzuschalten. Dabei wird zwischen digitalen und hybriden Events unterschieden. Während rein digitale Veranstaltungen sich komplett online über Bildschirme ereignen, bestehen hybride Events sowohl aus Programmen vor Ort als auch digitalen Angeboten. So finden zum Beispiel einige Konzerte live im Konzertsaal statt, sind über einen Livestream aber auch digital erlebbar.

Die wichtigsten Träger dieser Entwicklung sind Video- und Streaming-Plattformen. So sind Livestreams auf YouTube seit einiger Zeit eine feste Komponente des Videoportals und über YouTube Live direkt zugänglich. Kanalbesitzer stehen während dieser Sendungen in direktem Kontakt mit den Zuschauern und können über den Chat direkt mit ihnen interagieren. Die Bandbreite der YouTube-Angebote ist dabei immens. Übertragungen von Webinaren finden hier genauso statt wie Shopping-Events, Studio-Talks oder Massenveranstaltungen.

Livestreams verändern die Welt des Gamings

Für Menschen mit einem Faible für Gaming ist Twitch genau die richtige Adresse. Vorrangig finden Programme statt, bei denen Streamer ihre Gaming-Sessions live senden und gleichzeitig mit ihren Followern über den Chat interagieren. Die erfolgreiche Nutzung von Livestreams beschert Twitch über 26 Millionen Kanäle, die täglich von mehr als 30 Millionen Menschen besucht werden.

Veränderungen in Bezug auf die Live-Erfahrung betreffen auch das traditionelle Gaming. So haben Online Casinos mittlerweile ihre Angebotspalette hinsichtlich virtueller Gaming-Erlebnisse erweitert. Neben den Optionen Computer gegen Spieler und dem Multiplayer-Modus über Avatare können Interessierte im Live Casino im Livestream direkt gegen echte Croupiers spielen. Somit wird die Spielerfahrung mit realistischen Elementen versehen, obwohl die Spieler über digitale Gaming-Räume das Online Casino betreten. Das Online-Schach nutzt ein ähnliches System. Im Live Schach bekannter Schachserver wird ein virtueller Pool aus zahlreichen Spielern aus der ganzen Welt angeboten. User der Server können sich daraus einen realen Gegner aussuchen, um sich online zu messen.

Foto von form PxHere

Jetzt wird Fußball gestreamt

Diese Veränderungen in der Live-Erfahrung beeinflussen auch den internationalen Fußball. Das Livestreamen von Fußballbegegnungen im Internet oder via Apps sowie die Spielverfolgung mit dem Live Ticker ist inzwischen für viele Sportsender eine Selbstverständlichkeit. Denn Zuschauer bevorzugen heutzutage, sich über digitale Tools statt des Fernsehers zum Ort des Geschehens zuzuschalten.

Auch sekundäre Fußball-Streams sind in Unmengen zu finden. Neben öffentlich-rechtlichen Sendern gibt es einige Fußballkanäle auf YouTube wie „Manu Thiele“, die Fans mit ausgiebigem Fußballwissen versorgen. Die YouTuber scheuen oftmals nicht davor zurück, Live-Events zu organisieren, um eine direkte Verbindung mit den Zuschauern aufzubauen. Für Menschen, die ihre Fußballliebe über Computer- und Videospiele ausleben, ist Twitch natürlich eine wahre Goldgrube für Livestreams. In der Hinsicht ist die Fußball-Simulation FIFA von EA Sports eines der beliebtesten Spiele. Namen wie Daniel „DieHahn“ Brandt oder Danny „ProownezHD“ Liepolt locken mit dem Game tausende Zuschauer an und übertragen spannende Spielsessions.

Das Konzept Smart Stadium

Den wichtigsten Wandel in Bezug auf Live-Erfahrung erleben die Zuschauer allerdings im Stadion selbst. Seit einigen Jahren ist das Konzept „Smart Stadium“ ein wichtiger Begriff für die Fußball-Welt. Darunter werden alle technischen Verfahren und Systeme verstanden, die den Stadionbetrieb durch ausgedehntes Datamining, Automatisierung und digitale Vernetzung aufrechterhalten. Ziel ist es, das Spielerlebnis sowohl für Fans als auch für die Sportler zu optimieren. Die ersten Schritte in diese Richtung wurden bereits getan. In einigen Stadien wird intelligente Navigation eingesetzt, um die Suche nach Ein- und Ausgängen sowie Parkplätzen zu erleichtern. Weiterhin ist der Zugriff auf Spieler- und Mannschaftsstatistiken über Indoor-Monitore oder Apps in manchen Arenen bereits möglich. In naher Zukunft ist zudem zu erwarten, dass das Fußballevent vor Ort für den Zuschauer noch weiter digitalisiert wird. Über eine hoch entwickelte Internet-Infrastruktur werden die Menschen mit Apps und Social Media miteinander vernetzt werden, damit die Begegnung sowohl im Stadion als auch im Netz parallel erlebt werden können.

Infolge der Digitalisierung erleben Erlebnisse aller Art, die früher nur vor Ort stattfinden konnten, in den letzten Jahren einen starken Wandel. Viele Bereiche des Entertainment- und Freizeitsektors, einschließlich des Fußballs, werden zunehmend von digitalen Tools geprägt. Diese verändern sowohl das Live-Erlebnis vor den Bildschirmen als auch am Austragungsort. Doch der fortschreitende technologische Fortschritt prognostiziert uns weitere innovative Veränderungen. Zuschauer können deshalb in den nächsten Jahren auf weitere neuartige Erlebnisse im Fußball gespannt sein.