Hand-OP für Nationalspielerin Nicole Anyomi

Foto: FIRO/FIRO/SID

Fußball-Nationalspielerin Nicole Anyomi ist nach der EM in England an der Hand operiert worden. Wie ihr Verein Eintracht Frankfurt mitteilte, hatte die 22-Jährige im dritten EM-Gruppenspiel gegen Finnland (3:0) eine "Scaphoidfraktur in der Hand" erlitten. Nach der Operation am Montagmorgen könnte Anyomi laut Klubangaben "zeitnah" wieder ins Training einsteigen.

Die Vize-Europameisterin war gegen Finnland eingewechselt worden und erzielte anschließend ihr erstes Länderspieltor. Zudem kam Anyomi bei der Finalniederlage gegen England als Einwechselspielerin zum Einsatz.

