UEFA-Supercup: 4,49 Mio. Zuschauer in der Spitze bei RTL

Foto: AFP/SID/JAVIER SORIANO

Das 0:2 von Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt im UEFA-Supercupduell gegen Champions-League-Gewinner Real Madrid sahen in der RTL-Live-Übertragung am Mittwochabend im Schnitt 3,87 Millionen Fußballfans. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum ab drei Jahren lag bei 17,9 Prozent. In der Spitze schauten 4,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Schon in der kommenden Woche zeigt RTL am Donnerstag (ab 20.30 Uhr) das Play-off-Hinspiel in der Conference League zwischen dem Bundesligisten 1. FC Köln und voraussichtlich FC Fehervar aus Ungarn. Die Magyaren hatten das Hinspiel in der dritten Qualifikationsrunde gegen Petrocub Hincesti aus Moldau mit 5:0 gewonnen.

© 2022 SID