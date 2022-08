Der Fußball ist genau wie der Rest der Welt im Umbruch. Große Internationale Vereine gehen neue Wege. Zu den Grundbausteinen der Klubs gehören neben Mitgliedschaften, Ticketverkauf, Merchandising nun auch Wetten. In den vergangenen Jahren haben sich zusätzliche neue Chancen ergeben. So gewinnt das Trading mit Kryptowährung auch im Profifußball eine immer größere Bedeutung. Viele große Klubs haben dies bereits als eine zusätzliche Einnahmequelle für sich erkannt und auch Spieler haben schon längst Kryptowährungen für sich entdeckt.

Krypto-Plattformen treten als Sponsoren auf

Immer öfter treten Trading-Plattformen bei großen Klubs als Sponsor auf. Neben der Formel 1 erobert die noch relativ neue Szene auch immer mehr diesen Sport. Das Potenzial ist riesengroß. Vereine wie der FC Barcelona, Paris Saint Germain oder Juventus Turin haben den Trend schon längst erkannt und Vorreiter auf diesem Gebiet. Ticket- und Trikotverkäufe sind oftmals nur mit den so bezeichneten „Fan-Token“ möglich.

Besitzen werden mit vielen Privilegien ausgestatte und erhalten bessere Rabatte. Sie haben bei beim Design des Trikots und vielem mehr ein Mitspracherecht. In der deutschen Fußballbundesliga wollte Borussia Dortmund solche Fan-Token einführen. Wegen zahlreicher Proteste der Fans nahm der Verein aber wieder Abstand davon.

Seit Saisonbeginn ist Caizcoin als Sponsor bei Hertha BSC Berlin eingestiegen. Die Trading-Plattform wirbt damit, dass die Kryptowährung auch von Moslems verwendet werden kann, da damit im Darknet keine Transaktionen abgeschlossen werden können. Die Plattformen verfolgen mit dem Einstieg in das Sponsoring des Profifußballs das Ziel, ihr bislang zwielichtiges Image zu verbessern. Von der Zusammenarbeit mit Caizcoin verspricht sich Hertha BSC Berlin ebenfalls eine „technologiebasierte“ Zukunft.

Auch Krypto-Casinos sponsern von Zeit zu Zeit Fußballvereine. Wenn auch von manchem Kritiker verurteilt, ist die Zusammenarbeit zwischen Clubs und bspw. Ethereum Casinos für beide Seiten gleichermaßen lukrativ. Für Krypto Casinos, die zudem über ein Sportwetten-Angebot verfügen, umso mehr.

Internationale Vereine sind offen für Neues

Immer mehr große Internationale Klubs sind offen für Neues und stellen sich als Werbeplattform zur Verfügung. Die Kryptowährung Baby Doge hat beispielsweise eine Kooperation mit der TSG 1899 Hoffenheim abgeschlossen.

Der Anbieter will sich damit in der großen Welt des Fußballs etablieren und auch in Europa einen Namen machen. Die TSG 1899 Hoffenheim erhofft sich ihrerseits ebenfalls einen Gewinn durch die Zusammenarbeit. Der Verein will sein Image als „technologiegetriebener und zukunftsorientierter Bundesligist“ bekräftigen.

Andere europäische Ligen sind hier schon deutlich weiter. In der italienischen Serie A betreibt Inter Mailand bereits Trikotsponsoring und wirbt mit einem eigenen „Inter Fan Token“. Für die Anhänger ist dies ein sehr aggressive Angebot, sich für einen Fan-Token und damit für eine Art digitales Guthaben für ihren Verein zu entscheiden.

Ligakonkurrent Juventus Turin und der spanische La Liga Klub FC Barcelona stehen ebenfalls in Gesprächen über ein mögliches Sponsoring mit Krypto-Plattformen. Diese beiden europäischen Topklubs haben schon eine eigene digitale Münze. Auch die PSV Eindhoven, Wolverhampton und die AS Rom wollen nun solche digitalen Münzen auf den Markt bringen. Es soll aber nicht nur bei einer Marketingaktion bleiben. Die weitere Entwicklung wird spannend zu beobachten sein.

Vereine haben deutliche Ziele

Die Vereine verfolgen durch die Zusammenarbeit mit Kryptowährungen klare Ziele. So sollen die Fans sich wieder besser mit ihren Vereinen identifizieren können und mehr Mitspracherechte erhalten. Die Entwicklung ging in den vergangenen Jahren leider in die andere Richtung. Nun sollen Fans wieder mehr mitbestimmen dürfen.

Sogar der europäische Fußballverband UEFA hat Mitte Februar dieses Jahres eine Kooperation mit Socios.com angekündet. Diese Firma vertreibt digitale Fanartikel, die nur mit der eigenen Kryptowährung Chiliz bezahlt werden können.

Fan-Token auf dem Vormarsch

Die Brücke zwischen der wirklichen und der Krypto Welt wird zunehmend geschlossen. Mit Fan-Token gibt es bereits seit einiger Zeit ein gutes Beispiel für die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Bereits eine ganze Reihe der großen europäischen Klubs setzt mittlerweile auf diese interessante Art der Mitgliederbindung mit gleichzeitigem Mehrwert für Fans und Verein. Dies hat Potenzial und bietet Chancen.

Allerdings kommt auch Kritik auf. Bekannte Vereine wie der FC Barcelona, Galatasaray Istanbul oder Paris Saint-Germanin bieten bereits Fan-Token an. Letzterer gilt in der Branche bei vielen Kennern als Vorreiter. Schon Ende 2018 hat der französische Erfolgsklub seine Kooperation mit Socios angekündigt. Inzwischen arbeitet die Plattform mit mehreren Vereinen zusammen, um Fan-Token zu entwickeln und auf dem Markt zu etablieren.

Digitale Bindung neuer und alter Fans mit Fan-Token

Im Grunde sind Fan-Token nichts anderes als ein digitales Guthaben. Dies ist jedoch mit gewissen Privilegien verbunden, die nichts mit dem herkömmlichen Trading einer digitalen Währung zu tun haben. Besitzer können Fan-Token zu unterschiedlichen Zwecken verwenden.

Diese könnten beispielsweise je nach Ausgestaltung der Tausch von Token gegen Fanartikel, der Erwerb von VIP-Ticket, Anrecht auf Zugang zu speziellen Events, Mitspracherechte bei Abstimmungen und der Mitgliederversammlung oder ähnlichem sein.