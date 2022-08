Konnte das Aus nicht verhindern: Trainerin Kathrin Peter

Die Fußballerinnen des deutschen U20-Nationalteams haben bei der WM in Costa Rica das Viertelfinale verpasst. Gegen Mexiko verlor das Team von Trainerin Kathrin Peter sein abschließendes Gruppenspiel in der Nacht zum Mittwoch in Alajuela mit 0:1 (0:0). Ein Remis hätte zum Weiterkommen gereicht, nun beendete die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Gruppe B auf Rang drei.

Mexikos Alexia Villanueva (59.) sorgte mit ihrem Treffer für die deutsche Niederlage. Es war bereits die zweite im laufenden Turnier. Zum Auftakt hatten die Deutschen ebenfalls 0:1 gegen Kolumbien verloren, danach gab es einen 3:0-Sieg gegen Neuseeland.

