ZDF zeigt Pokalspiel zwischen Ottensen und Leipzig

Foto: AFP/SID/RONNY HARTMANN

Das ZDF überträgt am kommenden Dienstag (30. August) das DFB-Pokalspiel zwischen Teutonia Ottensen und Cup-Verteidiger RB Leipzig ab 20.46 Uhr live. Die Begegnung wird nach einem Anschlag auf den Rasen in Dessau in Leipzig ausgetragen.

Moderator Jochen Breyer begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 20.15 Uhr zum Fußballabend im Zweiten, als Experte und Co-Kommentator ist Hanno Balitsch dabei. Die Partie wird von Claudia Neumann kommentiert.

