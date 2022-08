Viktoria Köln empfängt Bayern München

Ein Sensationssieg von Fußball-Drittligist Viktoria Köln gegen Rekord-Cup-Sieger Bayern München am Mittwoch im Erstrundenspiel des DFB-Pokals würde dem Wetter bei Sportwettenanbieter bwin bei zehn Euro Einsatz 560 Euro bescheren. Die Siegquote für die Bayern beläuft sich auf 1,025. Schon ein Remis nach 90 Minuten ist mit einer Quote von 26,00 notiert.

Mit einer Titel-Quote von 2,40 bleiben die Münchner auch der Top-Favorit in der neuen Pokal-Saison. Wiederholt Trainer Edin Terzic mit Borussia Dortmund seinen Triumph von 2021, zahlt bwin das 5,00-fache des Einsatzes zurück.

Hinter den Bayern und Dortmund folgen im Ranking Titelverteidiger RB Leipzig (Quote 9,00), Eintracht Frankfurt (Quote 17,00) und Borussia Mönchengladbach (Quote 19,00).

