Der frühere Hoffenheimer Bundesligaprofi Florian Grillitsch setzt seine Karriere bei Ajax Amsterdam fort. Der niederländische Fußball-Rekordmeister gab am Donnerstag die Verpflichtung des zuletzt vereinslosen, 33-maligen österreichischen Nationalspielers bekannt. Der 27-jährige, gebürtige Neunkirchener unterzeichnete einen Einjahresvertrag bis Sommer 2023, der eine Option auf zwei weitere Spielzeiten enthält.

Für Grillitsch geht es zu Ajax Amsterdam

Foto: FIRO/FIRO/SID

In Amsterdam trifft Grillitsch erneut auf Alfred Schreuder, der in der Saison 2019/20 bei der TSG Hoffenheim arbeitete und mittlerweile bei Ajax an der Seitenlinie steht. Grillitsch (27) hatte seinen im Juni diesen Jahres auslaufenden Vertrag in Hoffenheim nicht verlängert und wurde seitdem mit mehreren Vereinen in Verbindung gebracht.

