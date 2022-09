DFB-Frauen setzten Zeichen nach Krebsdiagnose bei Berger

Foto: FIRO/FIRO/SID

Die deutschen Fußballerinnen haben vor dem WM-Qualifikationsspiel in der Türkei am Samstag (14.45 Uhr/ZDF) ein Zeichen für die erneut an Krebs erkrankte Torhüterin Ann-Katrin Berger gesetzt. Mit der Botschaft "Wir für dich, Anne!" und einem Herzchen auf den Aufwärmshirts machten sich die Vize-Europameisterinnen bereit für die Partie in Bursa.

Die 31-Jährige vom FC Chelsea, im DFB-Team Nummer drei hinter Merle Frohms und Almuth Schult, hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, dass sie sich einer weiteren Krebsbehandlung unterziehen muss. Bereits 2017 war bei ihr Schilddrüsenkrebs diagnostiziert worden.

"Sie ist ein Kämpfer. Sie geht das mit Optimismus an", hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Montag über Berger gesagt: "Wir drücken alle die Daumen, damit alles gut wird. Mit Blick auf das, was ich weiß, sind die Prognosen auch eher positiv."

