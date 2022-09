Almuth Schult im Tor der deutschen Mannschaft

Mit Rückkehrerin Almuth Schult im Tor starten die deutschen Fußballerinnen ins abschließende WM-Qualifikationsspiel in Bulgarien. Die 31 Jahre alte Nationaltorhüterin bestreitet in der sportlich unbedeutenden Begegnung in Plowdiw (18.30 Uhr/ARD One) ihr erstes Länderspiel seit dem Viertelfinal-Aus bei der WM 2019.

Nach folgender Schulter-OP und Babypause kommt die Zwillingsmutter anstelle von Stammkeeperin Merle Frohms zu ihrem 65. zum Einsatz für die DFB-Auswahl. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg veränderte ihre Startelf nach der vorzeitigen Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland am Samstag (3:0 in der Türkei) auf gleich zehn Positionen. - Die deutsche Aufstellung:

Schult - Nüsken, Feldkamp, Kleinherne - Däbritz - Waßmuth, Lohmann, Dallmann, Brand - Schüller, Freigang. Trainerin: Voss-Tecklenburg

