Sportwetten gehören heute zu vielen Sportarten einfach dazu. Sei es im Fußball oder beim Basketball: Mittlerweile sind nicht nur viele der Sponsoren Wettanbieter, auch die Fans platzieren immer häufiger Wetten. Das liegt unter anderem an den vielen Angeboten wie einem vulkanbet casino bonus ohne einzahlung, durch den die Nutzer in die Glücksspiel-Welt eingeführt werden.

Bei vielen lösen die Buchmacher und Online Casinos ein kleines Gedankenspiel aus. Wie wäre es, einen eigenen Wettanbieter zu gründen? Was ist hierfür notwendig und welcher Aufwand muss betrieben werden? Wir haben uns alle nötigen Informationen zur Gründung eines Buchmachers angesehen und stellen diese gebündelt vor!

Kein Wettangebot ohne die passende Lizenz

Wer sich mit einem eigenen Wettanbieter selbständig machen möchte, muss einige Faktoren beachten. Am wichtigsten ist allerdings ohne Zweifel der Besitz einer passenden Lizenz. Ohne ein solches Zertifikat kann es schnell zu Problemen mit den Behörden kommen, das eigene Unternehmen damit vor dem Aus stehen. Es ist also quasi unabdingbar, sich vor der Gründung eines Wettanbieters mit den Lizenzen der jeweilige Regulierungsbehörden auseinanderzusetzen. Mittlerweile bieten einige Länder mit europäischem Recht etwaige Lizenzen an.

Dafür müssen unterschiedliche Anforderungen erfüllt werden, Die Richtlinien, die für den Erhalt einer entsprechenden Freigabe zum Betreiben eines Wettanbieters gelten, können bei der jeweiligen Behörde angefragt werden. Wichtig sind hierbei neben finanziellen Aspekten auch die Sicherheit der Nutzerprofile.

Schließlich muss zu jedem Zeitpunkt sichergestellt werden, dass der Buchmacher über eine gewisse Bonität verfügt und auch tatsächlich dazu in der Lage ist, die offenen Gewinne an seine Nutzer auszuzahlen. Darüber hinaus muss die Plattform gewisse Richtlinien im Umgang mit sensiblen Daten der Kunden erfüllen. Mehr dazu in den folgenden Abschnitten

Die Entwicklung der Plattform

Eine professionelle Plattform für die Abgabe von Wetten jeglicher Art ist nicht in kürzester Zeit erschaffen. Hier bedarf es einige an Planung, ehe das endgültige Gebilde stehen kann. Wer selbst kein Experte auf dem Gebiet der Erstellung von Webseiten ist, sollte hierbei definitiv professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Schließlich ist die eigene Website mitunter das größte Aushängeschild eines Buchmachers und sollte daher unbedingt nicht nur optisch sondern auch vom technischen Aufbau überzeugen.

Eine solche Arbeit kann jedoch nicht nur eines an Zeit, sondern auch jede Menge Geld verschlingen. Um einen Buchmacher ins Leben zu rufen, bedarf es also in jedem Fall ein überdurchschnittliches Kapital. Nicht selten kostet der Aufbau von vergleichbaren Websites einen fünfstelligen Betrag. Das liegt vor allem daran, dass Websites eines solchen Formats hunderte, wenn nicht gar tausende Arbeitsstunden verschlingen können.

Auch die regelmäßige Wartung der Website, inklusive der Einbringung von neuen Features, kann zu einer kostspieligen Angelegenheit werden. Sollte das Unternehmen nicht groß genug sein, um einen eigenen Spezialisten in diesem Bereich anzustellen, können hierbei zusätzliche Kosten entstehen.

Software und Datensammlung

Um mit dem eigenen Wettangebot stets auf dem neuesten Stand bleiben zu können, ist eine schnelle und zuverlässige Quelle für Daten jeglicher Art erforderlich. Hierfür gibt es zwar einige Dienstleister, welche die Versorgung mit entsprechenden Datensätzen garantieren können, allerdings fallen auch hier wieder neue Kosten für den Buchmacher an. Fakt ist also, dass ein größeres Wettangebot auch eine größere Menge von entsprechenden Daten voraussetzt. Dadurch wird es vor allem zu Beginn relativ schwer, den optimalen Grad zwischen Kostenoptimierung und Wettangebot zu finden.

Auch die Verlässlichkeit der Datenquellen ist ein wichtiger Knackpunkt. Sollte der Dienstleister falsche Daten liefern und sich mit Hilfe einer Klausel im Vertrag der Schadensersatzverpflichtung entzogen, steht der Buchmacher unter Umständen alleine da. Die richtigen Kontakte in einer solchen Branche können am besten auf Messen geknüpft werden, auf denen die entsprechenden Themen behandelt werden. Hier sind in der Regel stets die besten Profis, beziehungsweise deren Vertreter, anzutreffen.

Ohne Werbung keine Kundschaft

Abschließend gilt das Marketing als einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg des Unternehmens. Schließlich kann die Website und das Wettangebot noch so gut gestaltet sein, sollte kein Kunde auf die Plattform aufmerksam werden, kann sie auch nicht genutzt werden. Um ein erfolgreiches Marketing auf die Beine stellen zu können, empfiehlt es sich in der Branche der Buchmacher am besten, eine Bonusaktion ins Leben zu rufen. Hierbei wird ein gewisses Guthaben an Kunden verschenkt, die sich neu auf der Plattform registrieren.

Allerdings wird auch die Vergabe von sogenannten Einzahlungsboni immer beliebter. Hierbei wird zwar eine Einzahlung seitens des Nutzers vorausgesetzt, diese wird allerdings dank der Boni mit einem vorab definierten Multiplikator verrechnet. Daraus resultiert dann Bonusguthaben, welches deutlich höher wiegt, als die eigentlich eingezahlte Summe.

Sollte das Gründungskapital ausreichend sein, könnte auch die Partnerschaft mit einem (ehemaligen) Sportler der gar eines ganzen Teams in Erwägung gezogen werden. Hierdurch kann eine enorme mediale Aufmerksamkeit entsteht, die zum Teil bessere Wirkung erzielt. als manch aufwändige Werbung im klassischen Stil. Das zeigt auch die Tatsache, dass sich Sponsoring durch Buchmacher im Fußball seit etlichen Jahren bewährt.