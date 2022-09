Spielautomaten erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Gerade in Online Casinos gibt es eine immense Auswahl an Slots. Dabei werden viele unterschiedliche Themen abgedeckt und auch die verwendeten Symbole unterscheiden sich stark. Noch wichtiger ist allerdings, welche Features ein Slot verwendet.

Es gibt derart viele unterschiedliche Features, dass wir sie hier unmöglich alle aufzählen können. Allerdings kommen einige Boni besonders häufig vor, so dass es sich lohnt, wenn man diese im Voraus kennt. Wir gehen hier auf einige der beliebtesten Boni ein, die man bei Slots entdecken kann.

Wilds

Das Wild Feature gehört zu den ältesten Boni in Spielautomaten überhaupt. Der Vorteil ist auch sehr einfach zu verstehen. Das Wild Symbol kann andere Symbole in einer Gewinnkombination ersetzen. Meistens sind davon andere Sondersymbole ausgenommen. Dennoch kann man hohe Gewinne erreichen, wenn man durch das Wild Symbol eine lange Kette aus Bildsymbolen sammeln kann.

Es gibt verschiedene Spielarten von Wild Symbolen. Dazu gehören beispielsweise:

Sticky Wilds: Diese Wilds bleiben nach dem Spin in ihrer Position, während ein Re-Spin oder ein neuer Dreh ausgelöst wird. Dadurch hat man bei mehreren Drehungen hintereinander die Chance auf größere Gewinnkombinationen.

Expanding Wilds: Bei diesem Bonus wird das Wild Symbol ausgedehnt, wenn man eines findet. Dadurch können mehrere Positionen oder gar eine ganze Walze mit dem Wild Symbol gefüllt werden. Die Chancen auf eine hohe Gewinnsumme steigen dabei natürlich enorm.

Stacked Wilds: Bei dieser Version kommen auf einzelnen Walzen Blöcke vor, bei denen mehrere Wild-Symbole übereinander liegen. So kann es schnell passieren, dass man mehrere Wilds zugleich angezeigt bekommt.

Wandernde Wilds: Es gibt auch Slots, bei denen das Wild Symbol zwar auf den Walzen verharrt, aber seine Position mit jedem Spin ändert. Meistens geht das Wild dabei nur eine Position weiter, entweder in der Reihe oder auf den Walzen. So entsteht bei jedem Spin zusätzlicher Nervenkitzel, während man sich eines Wilds schonmal sicher sein kann.

Teilweise werden Wilds nur auf bestimmten Walzen angezeigt. Allerdings ist es üblich, dass sie zufällig auf allen Positionen erscheinen können. Wild Symbole können noch weitere Vorteile bringen, als nur andere Symbole zu ersetzen. Meist ist eine Kombination aus fünf Wild Symbolen zugleich der Hauptgewinn des Slots oder es wird eine Bonusrunde ausgelöst, wenn man eine Mindestanzahl an Wilds erreicht.

Scatter und Freispiele

Das Scatter Feature ist mindestens ebenso beliebt wie das Wild. Hierbei ist die Besonderheit, dass das Scatter in jeder Position ausgezahlt wird, wenn man genug davon auf den Walzen findet, unabhängig von den Gewinnlinien. Zudem vergeben viele Spielautomaten Free Spins, wenn man mindestens drei Scatter Symbole findet.

Da Freispiele meist ein wichtiger Aspekt von Slots mit hoher Volatilität sind, sind Scatter Gewinne sehr begehrt. Selbst wenn es bei einem Spielautomaten allerdings keine Freispiele gibt, sind Scatter Symbole recht beliebt, weil man zusätzliche Gewinne einstreichen kann, auch wenn die Gewinnlinien gerade einmal nicht mitspielen. Vor allem, wenn man nur mit wenigen Linien spielt, kann sich das rentieren.

Re-Spins oder Kaskaden

Bei einigen Slots bekommt man einen Re-Spin, wenn man es schafft eine Gewinnkombination zu finden. So vergrößert man die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Gewinn ein hoher Preis resultiert. Alternativ gibt es auch Spielautomaten, die keine Walzen drehen, sondern neue Symbole vom oberen Spielfeldrand herunterfallen lassen. Wenn man einen Gewinn erzielt, platzen die Symbole, die an dieser Kombination beteiligt waren, und neue nehmen ihren Platz ein. Dadurch können erneut Gewinnkombinationen ausgelöst werden. Durch dieses Feature steigern sich die Gewinnchancen also zusätzlich, wenn man gerade ohnehin Glück hat. Je mehr Fläche eine Kombination abdeckt, desto besser die Chancen, dass dadurch neue Gewinne ausgelöst werden.

Gestapelte Symbole und Megaways

Manche Slots verfügen über einen Aufbau mit etlichen Walzen und Reihen, wodurch viel mehr Positionen auf dem Spielfeld entstehen, als man es eventuell gewohnt ist. Bei diesen Spielautomaten kann man meist gestapelte Symbole entdecken. Wie bei den Stacked Wilds werden mehrere gleiche Symbole übereinander angezeigt. Manchmal werden diese Zeichen zu einem großen Symbol kombiniert.

Ebenfalls verbreitet bei Slots, mit einem solchen Aufbau, sind sogenannte Megaways. Damit ist gemeint, dass je nach Spin zusätzliche Gewinnlinien entstehen können, da nicht klar ist, wie viele Positionen pro Walze vorkommen. Bei Megaways Slots kann man teilweise hunderttausende Gewinnlinien freischalten. Wenn man es dann schafft, eine flächendeckende Kombination zu treffen, sind hohe Gewinne quasi garantiert.

Zusammenfassung

Spielautomaten sind weiter verbreitet und einige Features, die man bei diesen entdecken kann, sind fast in jedem Slot vorhanden. Wild und Scatter Features kann man heute bei so gut wie jedem Automaten online finden. Auch einzelne Spielarten davon sind sehr beliebt, beispielsweise Expanding Wilds oder Free Spins als Zusatzgewinn bei Scatter Kombinationen.