Schalke will Frauenfußball-Abteilung ausbauen

Foto: FIRO/FIRO/SID/Ralf Ibing

Der Traditionsklub Schalke 04 weitet sein Engagement im Frauenfußball aus. Sportvorstand Peter Knäbel kündigte im Gespräch mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe an, eine "Direktion Fußball Frauen" einzuführen. "Wir finden, die Zeit ist gekommen, eine solche Direktion aufzubauen", sagte Knäbel: "Wir können uns nicht um die Verantwortung drücken, wir sehen die Entwicklung um uns herum, lokal und international. Die Zeit ist reif."

Aktuell gibt es auf Schalke zwei Frauen- und drei Juniorinnenteams. Die Frauen sind Spitzenreiter der sechstklassigen Bezirksliga Westfalen. Mit großen Investitionen soll der Weg in die Bundesliga nicht geebnet werden. "Der Einstieg in den Fußball der Frauen ist bei uns über die Breitenfußballförderung und das Ehrenamt gelaufen. So soll es erst einmal bleiben, denn ich möchte nicht, dass wir jetzt Profis holen und uns irgendwelche Durchmärsche ausmalen", sagte Knäbel.

Der 55-Jährige erklärt die Motivation für die nächsten Schritte mit der fehlenden Infrastruktur für Mädchen und Frauen in und um Gelsenkirchen. "In NRW sind wir der Fußballkreis mit der geringsten Quote an Mädchen- und Frauenmannschaften", sagte Knäbel und mahnte: "Wir müssen vor allem in der Infrastruktur wachsen, das braucht Zeit."

© 2022 SID