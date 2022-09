Zweites Spiel in dieser Youth League-Saison, zweites Remis für die U19 des FC Salzburg beim Gastspiel in London gegen die Alterskollegen vom FC Chelsea, mit zwei Titelgewinnen und weiteren zwei Final-Teilnahmen im Ranking der Youth League-Historie vorn. Die Jungbullen bei den "Blues-Boys" mit Comebacker-Qualitäten, kamen gegen den Youth League-Rekordchampion nach unglücklichem 0:1-Rückstand zurück. Der 18-jährige, gebürtige Dornbirner Federico Cresenti, der für die U19 der Schweiz spielt, mit dem Joker-Tor zum vielumjubelten 1:1-Endstand für die Elf von Fabio Ingolitsch.

Jungbullen gegen AC Milan & Chelsea unbesiegt

Wie schon in Runde 1 gegen die U19 vom italienischen Meister AC Milan ringen die Jungbullen auch dem Chelsea-Nachwuchs ein 1:1 ab. Zu Beginn gaben die Londoner den Ton an: Webster per Kopf und Soonsup-Bell nach einem Stanglpass stellten sich bei Keeper Jonas Krumrey vor. Offensive Akzente setzte in Abschnitt 1 aufseiten der Gäste primär Karim Konate. Erst passte allerdings Abwehrrecke Akomeah auf (22.), dann missglückte dem 18-jährigen Ivorer ein Schlenzer (40.)

Die Salzburger Talenteschmiede, für Kooperationspartner FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga unterwegs, gegen die "Blues" ebenbürtig, ehe nach dem Seitenwechsel die Londoner Youngster nach fast einer Spielstunde in Führung gingen. Der 18-jährige Lewis Hall setzte sich rustikal über links gegen den 17-jährigen Innenverteidiger Marcel Moswitzer durch, der bei der Aktion zu Fall kam und sich verletzte, während Hall noch Konstantin Gerig umkurvte, in den Strafraum stürmte und mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck via Innenstange dem 18-jährigen, deutschen Keeper Jonas Krumrey keine Abwehrchance ließ (59.)

Joker Federico Crescenti stach nach Genie-Pass Konate

Doch die Elf von Fabio Ingolitsch bewies Moral & Mentalität, eh die "Red Bull-DNA", und kam in der Schlusspahse zurück. Der überragende Konate schickte den eingewechselten, 18-jährigen Federico Crescenti mit einem genialen Außenrist-Flachpass in die Schnittstelle der Chelsea-Abwehr auf die Reise, der seinen Gegenspielern entwischte, vor dem zögerlichen Goalie ans Leder kam und überlegt ins lange Eck abdrückte (83.).

Damit war das leistungsgerechte Remis Realität. Wie bei den "großen Bullen" mit Noah Okafor scort auch bei den Jungbullen ein Schweizer "Nati-"Akteur.

"Sind durch strittiges Tor in Rückstand geraten"

Fabio Ingolitsch: „Wir haben uns nach einer schwierigen Anfangsphase super ins Spiel hineingearbeitet. Ärgerlich, dass wir durch ein sehr strittiges Gegentor in Rückstand geraten sind. Unsere Burschen haben sich davon aber nicht beirren lassen und ihr Ding bis zum Ende durchgezogen. Am Ende ist es ein leistungsgerechtes Unentschieden, bei dem wir hintenraus noch mehr Körner für den Siegtreffer gehabt hätten.“

FC Salzburg U19: Krumrey – Gevorgyan, Moswitzer, Molnar (59. Gertig), Pejazic – Sahin (79. Sulzbacher), Yeo, Hofer (70. Jano), Lechner (79. Reischl) – Berki (70. Crescenti), Konate. Trainer: Fabio Ingolitsch.

Gelbe Karten: Sahin (25./Foul), Gevorgyan (63./Foul), Sulzbacher (88./Foul), Reischl (90.+3/Unsportlichkeit)

Schiedsrichter: Jamie Robinson (NIR)

Unsere Jungbullen nehmen spät einen immens wichtigen Punkt aus London mit. #CHESAL #UYL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 14, 2022

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty