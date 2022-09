Viel Wirbel um den ehemaligen Torjäger und Stürmer des SK Rapid Wien, Taxiarchis Fountas. Der seit 4. September 27-jährige Grieche, der heuer im März aus Wien-Hütteldorf über den "großen Teich" in die Major Soccer League (MSL) zu DC United wechselte, beleidigte laut überlieferten Medienberichten am Sonntag im Liga-Spiel einen Gegenspieler von Inter Miami. Siehe nachfolgend Twitter-Video!

Der 36-jährige, gebürtige Liverpooler Wayne Rooney (re.), seit Juli Coach von DC United und früher Top-Torjäger (und Enfent terrible) von Manchester United und dem englischen Nationalteam, nahm "Heißsporn" Taxiarchis Fountas sicherhaltshalber vom Spielfeld, um den Ex-Rapidler wohl auch zu schützen. Der Ex-Rapidler erzielte zuvor gegen Inter Miami im 21. MLS-Einsatz für DC United sein 12. Tor.

Die Szene spielte sich nach etwas über einer Spielstunde auf dem Rasen ab - siehe Twitter-Video nachfolgend.

So kam es nach einem Gerangel mit Inter-Spieler Damian Lowe zum verbalen Ausraster des griechischen Nationalspielers (8 Einsätze), der den Jamaikaner mit dem "N-Wort" beschimpfte. Beide Heißsporne erhielten daraufhin die gelbe Karte und Coach Wayne Rooney wechselte "Taxi" Fountas kurz darauf aus.

Ugly incident tonight in Inter Miami game. DC’s Taxi Fountas allegedly used a racist word toward Miami’s Damion Lowe. This was the confrontation between the two players. Game was stopped for several minutes. Inter Miami coach Phil Neville said it was “unacceptable word.” pic.twitter.com/7gfSAMbKHe