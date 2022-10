Innovative Trainingsmethoden

Die Ausbildung von Talenten im Fußball ist professioneller denn je und bei den Vereinen geht es auch in Österreich um Millionenbeträge durch TV-Gelder oder Ablösesummen. Deshalb versuchen die Klubs durch ausgeklügelte Technik oder einen optimalen Ernährungsplan den Spielern das volle Potenzial zu entlocken. Welche innovativen Trainingsmethoden Vereine oder Fußballverbände dafür einsetzen und welche Rolle die Psyche spielt, stellen wir im Folgenden näher vor.

Technische Ausbildung von der Jugend an

Um das Potenzial von Spielern zu fördern, ist eine umfangreiche Ausbildung im Kindes- und Jugendalter sehr wichtig. Dort werden die Technik mit dem Ball oder Torschüsse trainiert, die den Grundstein für spätere Erfolge legen. Dabei legt der Übungskatalog für Kinder des österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) gleichsam Wert auf Spaß, Wettbewerb, individuelle Förderung und Teamgefühl. Im Jugendalter kommen taktische Abläufe hinzu, die aus dem modernen Fußball nicht mehr wegzudenken ist. Wurde auf einzelne Punkte in der Ausbildung von Talenten keinen Wert gelegt, wird es durch die große Konkurrenzdichte schwer, sich im Profi-Fußball zu etablieren.

Balance zwischen fester Routine und Freiheiten für die Spieler

Während strenge Trainer wie Felix Magath früher zur Normalität gehörten, haben sich die Abläufe in den Fußballvereinen inzwischen gelockert. Feste Zeiten für das Training oder Strafen bei Verspätungen dienen jedoch weiterhin dazu, im Kader für Disziplin zu sorgen. Als Mannschaftsspiel können einzelne Superstars zwar Freiheiten auf dem Rasen erhalten, doch in der Kabine sollte es keine Sonderbehandlung geben.

Gleichzeitig haben die Vereine erkannt, dass auch Freiräume und Kreativität wichtig für die Entfaltung der Athleten sind. So sind regelmäßige freie Tage bei Erreichen der Ziele des Klubs oder als Belohnung für besonders gute Leistungen bei vielen Trainern beliebt. Zudem sollte der Spaß mit dem und rund um den Fußball nicht verloren gehen. Dazu haben Teams wie der 1. FC Köln in der Vergangenheit zum Beispiel auf Graffitis zurückgegriffen, um für mehr Farbe im Verein zu sorgen. Mit einem einzigartigen Graffiti von talentierten Künstlern in der Kabine oder auf der Fassade des Trainingszentrums können die kreativen Wünsche von Fußballern und Verantwortlichen umgesetzt werden.

Gesundheit wichtiger denn je

Während das Rauchen früher bei Spielern wie Mario Basler kaum ein Problem für Trainer oder Fans darstellte, ist regelmäßiger Tabakkonsum durch die aktuellen körperlichen Anforderungen selten ein Thema bei Fußballern. Selbst unter den Trainern ist Maurizio Sarri als Kettenraucher eine Ausnahme und nur wenige Coaches tolerieren die Zigaretten. Grund dafür ist die Einschränkung der körperlichen Leistungsfähigkeit, sodass als regelmäßiger Raucher die Anforderungen an den modernen Profi-Sport und die Performance auf dem Platz nur in den seltensten Fällen erfüllt werden können.

Neben dem Verzicht auf das Rauchen haben sich auch bei den Diäten und der Ernährung von Fußballern in den letzten Jahren große Veränderungen ergeben. So erhalten die Profis von den Chefköchen ihrer Vereine vielfach Essenspläne, an die sie sich ebenfalls zuhause halten sollen. Nutella oder Cola sind tabu, während Nudeln, Fisch oder Gemüse auf dem Speiseplan stehen. Eine falsche Ernährung kann das Leistungspotenzial limitieren oder die Verletzungsanfälligkeit des Körpers erhöhen, weshalb die richtige Ernährung bei fast allen Profi-Vereinen weit oben steht.

Auch das Thema Schlaf mit regelmäßigen Zeiten für das Einschlafen und Aufstehen hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. So rät der Deutsche Fußballbund (DFB) von Abweichungen vom Biorhythmus ab, da ein erholsamer Schlaf sehr wichtig ist. Die richtigen Schlafgewohnheiten helfen bei der Regeneration des Körpers, während schlechte Angewohnheiten ähnlich wie eine falsche Diät Verletzungen begünstigen. Stundenlanges Zocken nachts vor Spielen ist deshalb bei den meisten Vereinen tabu.

Fokus auf die Psyche der Sportler

Während bei Fußballern meistens der Körper und die Physis im Vordergrund steht, erkennen immer mehr Fußballvereine, dass die Psyche ebenfalls über Erfolg oder Misserfolg eines Sportlers entscheidet. Wer mit dem Leistungsdruck als vielversprechendes Fußballtalent nicht klarkommt, wird sein volles Potenzial nicht abrufen können. Fußballer mit den körperlichen oder technischen Voraussetzungen für eine Weltkarriere gibt es einige, doch nur die wenigsten schaffen am Ende den Durchbruch. Deshalb konzentrieren sich viele Vereine inzwischen auf die Psyche und stellen den Athleten Sportpsychologen zur Seite.

Eine Möglichkeit für ein besseres Mindset bieten Hypnosesitzungen, mit denen neben dem Körper der Geist trainiert werden kann. Mit der richtigen Hypnosetherapie für Sportler lässt sich der Leistungsdruck besser verarbeiten und die körperliche Leistungsfähigkeit ausreizen. Auch bei wiederholten Konzentrationsfehlern, die gerade in der Abwehr nicht vorkommen dürfen, kann eine Hypnose Profis weiterhelfen.

Einbindung von moderner Technik

Moderne Technik hilft den Profi-Teams ebenfalls dabei, das komplette Potenzial ihrer Profis zu entschlüsseln. Vorreiter waren Borussia Dortmund oder die TSG Hoffenheim, die den Footbonaut früh in das Training einbanden. Mit dem Roboter soll die Handlungsschnelligkeit der Profis verbessert werden, damit während des Spiels umgehend auf den Gegner reagiert werden kann. Auch Red Bull Salzburg setzt auf ähnliche Simulatoren und einen Gamification-Ansatz, um seine Spieler im Training noch besser zu schulen. Mit den Robotern lassen sich bestimmte Abläufe hunderte Male wiederholen, bis sie zur Automatik werden. Im Training mit echten Mitspielern wäre dies hingegen deutlich zeitaufwendiger und nicht im gleichen Maße möglich.

Die entsprechenden Ergebnisse aus den Trainings werden in Datenbanken aufgenommen, sodass sich leicht Vergleiche zwischen Spielern oder unterschiedlichen Zeiträumen erkennen lassen. Dadurch wird schnell klar, welche Fortschritte bei einzelnen Spielern erzielt wurden oder welcher Sportler noch ungenutztes Potenzial besitzt. Entsprechende Datenbanken werden in der Zukunft von den Vereinen wohl noch häufiger genutzt, dürfen allerdings nicht zur Entwicklung vom gläsernen Spieler führen, der überhaupt keine Privatsphäre mehr besitzt.

Große Fortschritte bei den Profis durch neue Trainingsmethoden

Fast jede Woche werden scheinbar neue Tor- oder Punktrekorde von Lionel Messi oder Erling Haaland gebrochen und allein mit größerem Talent als Fußballer in der Vergangenheit lassen sich die Leistungen nicht erklären. Es scheint, dass eine frühzeitige technische Ausbildung, bessere Ernährung oder moderne Technik wie der Footbonaut ein höheres Leistungsniveau ermöglichen. Die neuen Trainingsmethoden sind jedoch auch nötig, damit die Sportler mit dem Leistungsdruck und dem engen Terminplan im Profi-Fußball zurechtkommen. Gerade auf Fußballern mit Millionenablösen liegt ein hoher Druck, die riesigen Summen zu rechtfertigen. Allerdings sollten die Athleten in die Entscheidungen über die Trainingsmethoden eingebunden werden, damit nicht alles über ihren Kopf hinweg beschlossen wird.