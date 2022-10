Talente ausfindig machen und fördern, Spiele organisieren oder das Fußballfeld pflegen – das sind nur ein paar der wichtigsten Aufgaben eines Fußballvereins. Doch wie jede Firma und jede Marke, so kommen auch sie daneben nicht um ein stimmiges Marketingkonzept mit verschiedenen Maßnahmen herum – und das geht weit über das Finden von Sponsoren hinaus. Welche Möglichkeiten gibt es und was kann man von erfolgreichen Sportvereinen diesbezüglich lernen? Der folgende Beitrag liefert Antworten.

Bild von Łukasz Wyrwik auf Pixabay

Es ist Freitagabend. Das Stadion füllt sich. Die Fußballspieler verinnerlichen noch einmal ihre Strategie, sprechen sich Mut zu, wärmen ihre Muskeln auf. Und dann: Anpfiff. Und das 90-minütige Spektakel beginnt. Natürlich: Das Spiel selbst steht bei Fußballvereinen immer noch an erster Stelle. Das muss es ja auch. Dennoch wird auch das Marketing immer wichtiger – das zeigt nicht zuletzt ein Blick auf Spitzenclubs wie etwa den FC Bayern München. Dieser hat in der Geschichte schon so manches wirtschaftliche Rekordjahr hingelegt und damit hohe Dividenden ausgeschüttet. Auch 2020/21 wurde ein Rekordumsatz von 611 Millionen Euro eingefahren bzw. eingespielt. Damit ist der FC Bayern München aktuell Umsatz-Dritter in Europa. Und dabei spielen einige Faktoren eine Rolle – nicht nur ein gutes Finanzmanagement, Firmen-Kooperationen und Sponsoren-Verträge, sondern auch die Zahl der Vereinsmitglieder und weltweiten Fanclubs, die stetig steigt. All das hängt wiederum mit einer starken Marke zusammen, mit der sich viele identifizieren können und wollen. Unerlässlich in diesem Gefüge sind Marketingmaßnahmen – und diese können von Fanartikeln und -shops über Transparente im Stadion bis hin zu Social-Media-Aktivitäten reichen. Im Folgenden werden ein paar Möglichkeiten, speziell für Vereine auf Regionalebene, gezeigt. Denn gerade für sie kann es sich lohnen, sich damit von der Konkurrenz abzuheben, neue Talente zu generieren und sich ein Alleinstellungsmerkmal aufzubauen.

1.) Events und Veranstaltungen

Nicht nur Profispiele, sondern auch das Fördern des Nachwuchses ist für Fußballvereine unerlässlich. Und zwar nicht nur, um genügend Talente für die Zukunft parat zu haben, sondern auch, um so nach außen hin zu zeigen, dass Jugendarbeit im jeweiligen Club großgeschrieben wird. Auch das wirkt sich letztendlich positiv auf die Marke aus. Darüber hinaus sollten aber auch Events und Veranstaltungen abseits des Rasens organisiert werden, um den Zusammenhalt zu stärken oder neue Mitglieder anzuwerben. Und hierbei sind die Möglichkeiten vielfältig. Ein Punschstand, der nicht nur die Vereinskasse aufbessert, sondern zum Beispiel auch eine bedürftige Familie aus dem Ort unterstützt, könnte im Winter genau das Richtige sein. Ein Vereinsfest mit Band und gutem Essen, bei dem Unterstützer Einblick in die Tätigkeiten des Clubs erhalten, ist nur eine von vielen Möglichkeiten für den Sommer.

Bild von Blueeyes auf Pixabay

2.) Bandenwerbung rund um das Spielfeld

Dieser Klassiker in Sachen Marketing ist vor vielen Jahren gekommen, um zu bleiben. Denn die klassischen Transparente rund um ein Stadion oder einen Fußballplatz kommen nie aus der Mode. Kein Wunder, denn für Sponsoren ergeben sich dabei gleich zwei Vorteile: Ihre Marke schiebt sich nicht nur live beim Spiel immer wieder ins Blickfeld der Zuseher, sondern ist auch im Nachhinein auf Fotos oder Videos präsent. Damit lassen sich die Bekanntheit und das Image einer Marke rasch steigern. Und auch für den Fußballclub selbst hat diese es nicht nur finanzielle Vorteile, solche Werbeflächen zur Verfügung zu stellen: Denn wer die richtigen Firmen auswählt, wird künftig auch mit ihnen in Verbindung gebracht und profitiert somit von deren Reputation.

3.) Website

Ohne eine eigene Website geht bei Firmen heutzutage nichts mehr – und auch für Vereine ist sie mittlerweile unerlässlich. Nicht nur, um die Fans über anstehende Spiele zu informieren oder Nachberichte zu verfassen, sondern auch um über Neuzugänge und Abgänge zu berichten, Sponsoringpartner vorzustellen, über Jugendaktivitäten oder einen Trainerwechsel zu erzählen. Auch die Geschichte des Vereins oder besondere Meilensteine können hierfür aufbereitet werden. Das Website-Bauen und -Basteln ist heutzutage übrigens einfacher denn je: So lassen sich Websites beispielsweise bereits mit verschiedenen Baukästen im Handumdrehen erstellen.

4.) Social Media

Eng verbunden mit der Website ist das Nutzen von Social-Media-Kanälen. Damit kann ein Club Interessierten Einblicke in den Vereinsalltag gewähren, über Neuigkeiten und Veranstaltungen informieren, neue Sponsoren vorstellen, Nachberichte und Schnappschüsse teilen oder Interviews mit Spielern posten. Ein Klassiker sind darüber hinaus Gewinnspiele – mit Preisen wie Fanshirts, Eintrittskarten für Spiele der Profi-Liga oder für regionale Veranstaltungen etc. Speziell die Kanäle Facebook und Instagram eignen sich für Fußballvereine. Wer insbesondere die jüngere Zielgruppe ansprechen möchte, sollte darüber hinaus TikTok in sein Marketingrepertoire aufnehmen. Übrigens: Social Media muss nicht zeitraubend sein – mittlerweile gibt es hilfreiche Tools, mit denen sich Beiträge vorausplanen lassen. Auch das Erstellen von Grafiken gelingt mit Apps und Online-Programmen wie etwa Canva oder Creatopy im Handumdrehen. Wie das auf regionaler Ebene aussehen kann, zeigt zum Beispiel der FC Kalchreuth auf seinen Social-Media-Kanälen. Wer sich intensiver mit dem Thema auseinandersetzen möchte: Der Bayerische Fußball-Verband stellt sogar im Rahmen einer Online-Schulung ein Video zu diesem Thema zur Verfügung. Inspiration kann man sich auch bei den richtig Großen holen, den Vereinen mit Top-Accounts: Real Madrid, FC Barcelona oder Manchester United.

5.) Newsletter

Vor ein paar Jahren wurde Newslettern ein jähes Ende prognostiziert, mittlerweile erfreuen sie sich aber wieder großer Beliebtheit und können beim Aufbau einer Marke eine kontinuierliche Hilfe sein. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Damit lässt sich die Bindung zu den Fans stärken, es können alternative Inhalte präsentiert werden, die auf Social Media oder der Website keinen Platz finden oder es können neue Fanartikel vorgestellt werden. Newsletter eignen sich darüber hinaus perfekt, um einfach einmal Danke zu sagen.

Bild von e_stamm auf Pixabay

6.) Fanartikel

Stichwort Fanartikel – diese sind für einen modernen Fußballverein heutzutage essentiell. Egal, ob T-Shirt, Hoodie, Schlüsselanhänger oder Flaschenöffner – mit solchen Produkten drücken echte Fans gerne ihre Wertschätzung für einen Club aus. Noch individueller wird’s, wenn sich gewisse Artikel personalisieren lassen – zum Beispiel ein Fußballtrikot des liebsten Vereins mit dem eigenen Namen.

7.) Print-Magazin

Wer mehr Ressourcen frei hat oder sogar journalistisch versierte Mitglieder in den eigenen Reihen hat, kann auch ein Print-Magazin veröffentlichen. Als Zeitpunkt eignen sich das Jahresende oder der Jahresbeginn perfekt. Damit lässt sich ein Resümee über das abgelaufene Jahr ziehen oder den Fans und Unterstützern ein Ausblick auf das neue geben. Auch längere Texte, großformatige Fotos und Inhalte, die auf Social Media oder der Website keinen Platz finden, können in einem Print-Magazin optimal aufbereitet werden.

8.) Neue Wege gehen

Wer im Marketing experimentierfreudig ist, kann auch Neues ausprobieren: Zum Beispiel verkauft der ÖFB seinen Fußball-Fans NFTs von Nationalspielern. Dadurch erhalten Fans exklusive Meet & Greets oder Zugang zu Trainings oder Trikots. Der Österreichische Fußballbund will damit auf den Zug aufspringen und ein höheres Fan Engagement erreichen.