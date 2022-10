Die in der Youth League-Saison 2022/23 nach 3 Runden noch unbesiegten Jungbullen wollten im heutigen Teil 2 des "Dinamo-Doppels" in Zagreb mit dem 2. Sieg in Folge nach- und zugleich auch "vorlegen". Denn so wie das Resultat im "Vorspiel" zu den Champions League-Partien in diesem Herbst war, liefen auch hernach die Spiel-Ergebnisse der Elf von Profi-Chefcoach Matthias Jaissle ab. 1:1 vs. AC Milan + Chelsea, 1:0 vor einer Woche gegen Dinamo Zagreb, wobei die Jungbullen ihrerseits sogar 2:0 siegten. Um auch im Retourmatch zur Pause 1:0 vorn zu liegen, doch dann kam der Doppeschlag zum 2:1-Sieg für die Kroaten!

Da sah die Salzburger Welt noch top aus: Der 17-jährige Tin Baumgartner (li.) jubelt mit Elias Havel, der den Jungbullen die 1:0-Pausenführung bescherte.

Am vergangenen Mittwoch feierten die Jungbullen in Grödig einen 2:0-Heimsieg über den Nachwuchs des kroatischen Meisters und rangierten vor Runde 4 der Gruppe E nach zwei Remis und einem Sieg mit 5 Punkten auf Rang 2.

Die Salzburger - Durchschnittsalter Startelf = 18,6 Jahre - knüpften gegen die Kroaten - Durchschnittsalter = 18,2 Jahre - auch dort an, wo sie vor sieben Tagen aufhörten. Der 19-jährige Mittelstürmer Elias Havel zog beherzt aus ca. 20 Metern ab, Dinamo-Goalie Gubijan war zwar noch dran, vermochte den Flachschuss zum 0:1 jedoch nicht mehr zu verhindern (19.). Couragierte erste Hälfte der Ingolitsch-Schützlinge und verdiente Pausenführung.

Doppelschlag binnen 120 Sekunden Mitte 2. Halbzeit kippt Match

Doch nach dem Seitenwechsel drehte Dinamo dann per Doppelschlag die Partie und ging durch Mario Katinic (65.) und Fran Topic (67.) binnen 120 Sekunden mit 2:1 in Front.

Die Österreicher stemmten sich zwar in der zunehmend hektischen Schlussviertelstunde gegen die drohende, erste Niederlage in dieser Youth League-Saison, doch die gastgebende Elf von Chefcoach Ivan Senzen brachte den knappen Vorsprung ins Ziel.

Nach dem 4:2-Triumph zum Auftakt über den FC Chelsea London feiern die Kroaten im 2. Heimspiel den 2. Sieg und ziehen mit nunmehr gesamt 6 Punkten (6:8 Tore) an den Salzburgern vorbei, die mit 5 Zählern (5:4 Tore) aktuell auf Rang 3, doch weiter in "Schlagdistanz" liegen.

Die Parallel-Partie AC Milan vs. FC Chelsea wurde 30 Minuten später angepfiffen und stand nach etwas über gespielten 60 Minuten 1:0 für die Italiener.

„Wurden in unserer stärksten Phase per Doppelschlag nach Standards bestraft"

Fabio Ingolitsch: „Nach einer schwierigen und intensiven 1. Hälfte haben wir im 2. Durchgang das Spiel kontrollieren können. Wir hatten bei mehreren Umschaltsituationen die Möglichkeit, den Sack zuzumachen, wurden aber genau in unserer stärksten Phase per Doppelschlag nach Standards bestraft.

Eine unnötige Niederlage, aus der wir für die anstehenden Aufgaben lernen müssen.“

Karim Konate probiert´s aus spitzem Winkel gegen Maro Katinec und Dinamo Zagreb-Keeper Lovro Gubijan.

Youth League, 4. Runde

Dienstag, 11. Oktober 2022, 14 Uhr, Kranjčevićevoj/Zagreb, SR: Jakob Sundberg (Dänemark).

NK Dinamo Zagreb U19 - FC Salzburg U19 2:1 (0:1)

FC Salzburg (4-3-3): Krumrey - Bijelic, Baidoo, Moswitzer (75. Zikovic), Pejazic - Paumgartner, Sahin, Hofer (84. Sadeqi) - Reischl (68. Trummer), Konate, Havel (75. Crescenti). Trainer: Fabio Ingolitsch.

Torfolge: 0:1 Havel (19.), 1:1 Katinic (65.), 2:1 Topic (67.)

Gelbe Karten: Sakota, Rukavina, Gubijan / Baidoo, Moswitzer, Reischl.

Die Jungbullen lassen sich den Schneid abkaufen und gehen leider als Verlierer vom Platz. Bitter. #ZAGSAL #UYL — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) October 11, 2022

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty