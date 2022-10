Emma Hayes muss vorerst pausieren

FIFA-Welttrainerin Emma Hayes wird aufgrund einer Notfall-Gebärmutterentfernung vorerst pausieren. Dies bestätigte die 45-Jährige am Donnerstag in einer Mitteilung des FC Chelsea, bei dem sie die Frauen-Mannschaft trainiert. "Am Dienstag habe ich mich nach meinem anhaltenden Kampf gegen Endometriose einer Notfall-Hysterektomie unterzogen. Ich bin jetzt in der Genesung und werde Zeit und Geduld brauchen, um wieder vollständig gesund zu werden", sagte Hayes.

Die Erfolgstrainerin setzt sich seit längerer Zeit für ein größeres öffentliches Bewusstsein für Endometriose ein. Betroffene haben unterschiedliche Beschwerden und Schmerzen. Die Erkrankung kann zudem zu Unfruchtbarkeit führen.

In ihrer Abwesenheit wird Hayes von ihrer Assistentin Denise Reddy vertreten.

