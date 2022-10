In der englischen Women's Super League kam es am Samstag zu heftigen Handgreiflichkeiten zwischen Spielerinnen und Coaches. Nicht nur bei den Auseinandersetzungen ist die Schweizerin Alisha Lehmann eine der Protagonistinnen. Sie verschießt auch einen Elfmeter. Hier geht's zum Video:

Hässliche Eskalation im englischen Frauenfussball: Beim Spiel zwischen Aston Villa und West Ham United kommt es kurz vor Schluss zuerst zu Rudelbildungen und dann zu gröberen Handgreiflichkeiten. Die Dinge nehmen in der 91. Minute ihren Lauf. Nach einem Foul von Villa-Verteidigerin Sarah Mayling rastet die West-Ham-Spielerin Hawa Cissoko komplett aus und schlägt ihre Gegenspielerin mehrfach ins Gesicht. Sofort eilen andere Spielerinnen der beiden Teams herbei und trennen die beiden Rivalinnen. Der Schaden ist da aber bereits angerichtet. Cissoko sieht als Folge direkt die rote Karte.

Doch damit noch nicht genug, denn an der Seitenlinie geht der Zoff noch weiter. Auf ihrem Weg in den Spielertunnel muss Cissoko an der Villa-Bank vorbei und gerät dort mit der Ersatzspielerin Chantelle-Boye-Hlorkah aneinander. Daraus resultiert eine weitere Rudelbildung zwischen den beiden Ersatzbänken, bei der Spielerinnen und Mitglieder des Staffs von beiden Teams beteiligt sind. Die Folge ist noch ein Platzverweis: West-Ham-Trainer Paul Konchesky erhält den roten Karton aufgrund von "aggresivem Verhalten" gegenüber dem Gegner.