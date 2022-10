Dallmann (l.) macht ein Tor beim 4:0-Sieg gegen Köln

Foto: AFP/SID/VALENTINE CHAPUIS

Die Fußballerinnen von Bayern München bleiben in der Bundesliga auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Das Team von Trainer Alexander Strauß bezwang im Verfolgerduell des vierten Spieltags den 1. FC Köln souverän mit 4:0 (1:0) und feierte den dritten Sieg in Serie. Titelverteidiger VfL Wolfsburg hatte am Samstag mit einem 2:0 (1:0) bei Turbine Potsdam vorgelegt und seine makellose Bilanz gewahrt.

Die erstmals ohne die mit einem Kreuzbandriss lange ausfallende Giulia Gwinn antretenden Bayern liegen damit zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter. Linda Dallmann (29.), Tainara (69.) und Lina Magull (83.) sowie ein Eigentor von Myrthe Moorrees (48.) besiegelten den verdienten Sieg. Köln bleibt mit sechs Punkten weiter in der ersten Tabellenhälfte.

