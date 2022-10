Leipzig ohne Werner und Nkunku im DFB-Pokal

Titelverteidiger RB Leipzig muss im DFB-Pokalspiel gegen Zweitligist Hamburger SV auf sein Torjäger-Duo verzichten. Timo Werner (Infekt) und Christopher Nkunku (Handgelenks-OP) werden Trainer Marco Rose am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) in der zweiten Runde fehlen.

"Wir haben schon noch Offensivspieler, auch ein paar gute", sagte Rose: "Wir nehmen es so, wie es ist." Die hohe Belastung mit noch acht Spielen bis zur WM-Pause bleibe "grenzwertig", sagte der Coach und versicherte: "Wir versuchen die Jungs bestmöglich durchzubringen."

Ausfallen werden gegen die Hanseaten neben Werner (drei Tore) und Nkunku (sieben) auch die Stammkräfte Konrad Laimer (Syndesmoseriss), Lukas Klostermann (Syndesmoseanriss) und Torhüter Peter Gulacsi (Kreuzbandriss), ein Einsatz von Dani Olmo kommt zu früh, der von Emil Forsberg ist fraglich.

Den HSV will Rose keinesfalls unterschätzen. "Wir wissen, was auf uns zukommt", erklärte er: "Der HSV ist der HSV, kein typischer Zweitligist." Im Pokal könne "viel passieren. Wir müssen gut vorbereitet sein und wollen in die nächste Runde einziehen", sagte der 46-Jährige.

