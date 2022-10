Die DFL würdigt 106 Amateurklubs

Foto: FIRO/FIRO/FIRO

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat zahlreiche Amateurklubs für die Ausbildung von Lizenzspielern gewürdigt. Wie die DFL am Dienstag bekannt gab, wurden mehr als 1,5 Millionen Euro an 106 Amateurklubs unterhalb der 3. Liga ausgeschüttet. Allein in der Saison 2021/22 hatten 60 Profis, für die eine Ausbildungshonorierung ausgezahlt wurde, in der Bundesliga oder der 2. Bundesliga debütiert.

Die DFL hatte dieses neue Honorierungssystem erstmals in der Saison 2017/18 angewandt. Seitdem wurden mehr als acht Millionen Euro an Vereine unterhalb der 3. Liga ausgezahlt. Von diesem neuen System können "Amateurvereine, die spätere Lizenzspieler ab der Saison ihres 6. bis zur Spielzeit ihres 21. Geburtstages ausgebildet haben", profitieren, heißt es in der DFL-Mitteilung.

© 2022 SID