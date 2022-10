Trainer Ole Werner hat Stürmer Marvin Ducksch aus dem Aufgebot des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen für das Zweitrunden-Pokalspiel beim SC Paderborn am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) gestrichen. Die Suspendierung habe disziplinarische Gründe, teilte der Verein am Dienstag mit.

Ole Werner streicht Ducksch im Spiel gegen Paderborn

Ducksch (28) habe am Sonntag "den größten Teil der verpflichtenden Regenerationsmaßnahmen" verpasst und nicht an einer wichtigen Mannschaftsbesprechung teilgenommen. "Wir können als Mannschaft nur erfolgreich sein, wenn sich alle an die Regeln halten. Mit der Nichtnominierung ist das Thema für uns erledigt, Marvin wird sich dann ab Donnerstag mit der Mannschaft auf die Partie in Freiburg vorbereiten", sagte Werner.

