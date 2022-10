Die Schlussphase des UEFA Youth League-Herbsts ist eingeläutet. So kommt es, dass für die U19 des FC Salzburg bei der 5.-Runden-Begegnung mit dem FC Chelsea am kommenden Dienstag der Charakter eines Entscheidungsspiels mitschwingt - Ankick in Grödig um 14:30 Uhr (Eintritt frei). Vor allem für die Londoner, die mit bisher zwei Zählern aus vier Partien den Ansprüchen eines Rekordchampions in diesem Bewerb hinterherhinken. Coach Ed Brand ist demnach als „Feuerwehrmann“ gefordert, soll "die Kohlen aus dem Feuer holen".

Der 18-jährige "Knipser" Karim Konaté (Nr. 17) war mit seinem Triplepack am Wochenende der "Man of the Match" beim 6:1-Heimsieg über den SK Rapid II. Auch in der Youth League scorte der 18-jährige Ivorer bereits zwei Mal.

Rückenwind aus Liga-Kantersiegen mitnehmen

Die Jungbullen mussten zuletzt zwar bei Dinamo Zagreb die erste Niederlage dieser Kampagne hinnehmen, tankten im Trikot des Kooperationspartners FC Liefering seitdem aber mächtig Selbstvertrauen: Mit zwei Siegen en suite in der ADMIRAL 2. Liga ist die Brust so breit wie schon lange nicht mehr – zunächst 3:0 bei Lafnitz, dann 6:1 gegen den SK Rapid II.

Doch auch den Alterskollegen von den „Blues“ ist die Generalprobe gelungen: In der Premier League 2, wo ein Teil der UYL-Truppe im Einsatz ist, glückte Humphreys und Kollegen ein 3:0-Erfolg gegen die Blackburn Rovers-Alterskollegen.

Fabio Ingolitsch: „Nach den zuletzt starken Leistungen in der Liga wollen wir die positive Energie mit in die Youth League nehmen und beim Heimspiel gegen Chelsea in der Erfolgsspur bleiben. Dafür brauchen wir einen sehr disziplinierten und vor allem mutigen Auftritt in unserer Spielidee.“

PERSONALIEN: Benjamin Atiabou, Dario Bijelic, Marcell Berki und Moussa Yeo fehlen verletzungsbedingt.

Drei Punkte gegen Grün-Weiß! 🤩https://t.co/OeNWEII8C6 — FC Liefering (@FCLiefering) October 21, 2022

ALLE TERMINE DER GRUPPENPHASE

SPIELTAG 1: Di, 06. September 2022, 15:00 Uhr

FC Salzburg vs. AC Milan 1:1 (0:1), Stadion Grödig

FC Chelsea vs. FC Salzburg 1:1 (0:0), Surrey (FC Chelsea Training Ground)

FC Salzburg vs. Dinamo Zagreb 2:0 (0:0), Stadion Grödig

Dinamo Zagreb vs. FC Salzburg 2:1 (0:1), Stadion Zagreb

FC Salzburg vs. FC Chelsea, Stadion Grödig

AC Milan vs. FC Salzburg, Milano (Centro Sportivo Vismara)

Fotocredit: FC Liefering via Getty