Voss-Tecklenburg sieht Chance für den Frauenfußball

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht in der bevorstehenden Männer-WM (20. November bis 18. Dezember) eine Chance für den Frauenfußball. "Es besteht die Möglichkeit, dass viele Fans Spiele live vor Ort sehen wollen. Es stehen tolle Spiele an - auch in der Champions League", sagte die 54-Jährige am Dienstag: "Wir stehen nicht in Konkurrenz, wir können das für uns nutzen."

Grundsätzlich sieht Voss-Tecklenburg die Entwicklung des Frauenfußballs knapp 100 Tage nach dem verlorenen EM-Finale gegen England (1:2 n.V.) positiv. "Es geht in die richtige Richtung", äußerte die Bundestrainerin: "Wir müssen aber Sorge dafür tragen, es aufrechtzuerhalten."

