Das U19-Team vom FC Salzburg hat es vorgemacht, bevor die "großen Roten Bullen" ab 21 Uhr beim AC Milan ebenfalls den Coup landen und in der Champions League überwintern wollen - im Ligaportal-LIVETICKER. Die Ingolitsch-Elf kassierte in der Youth League im Duell der Vorjahres-Finalisten am Mittwochnachmittag beim Primavera-Team des AC Milan trotz 1:0-Führung zwar eine 1:2 (0:0)-Niederlage, doch weil Chelsea in der Parallel-Partie Dinamo Zagreb mit 4:0 besiegte, behielten die Salzburger Rang 2. Damit geht es im Frühjahr im Play-off um den Achtelfinal-Einzug gegen ein Team aus dem Meisterpfad weiter.

Gruppensieger AC Milan steht direkt im Achtelfinale. Die Italiener drehten die Partie im Centro Sportivo Vismara südlich von Mailand durch einen Doppelschlag von Marko Lazetic (50.) und Gabriele Alesi (52.). Die Salzburger waren erst kurz davor nach Vorarbeit von Mark Gevorgyan durch Zeteny Jano in Führung gegangen (48.).

Nur mit einem Auswärtssieg wären die Jungbullen noch an den Mailändern vorbeigezogen. Im Hinspiel in Salzburg hatte es wie im Duell der beiden Kampfmannschaften in der Champions League ein 1:1 gegeben.

Die Salzburger Youngsters überzeugen vor allem im ersten Durchgang, belohnen sich aber nicht für den enormen Aufwand. Letztlich muss man sich gegen „I Rossoneri“ im Finale um den Gruppensieg geschlagen geben, dennoch überwintert die Ingolitsch-Equipe in der Königsklasse der U19-Vertretungen.

Die Mozartstädter kamen sehr gefällig aus dem Startblock. Karim Konate und Federico Crescenti zeichneten bereits in der Anfangsphase für zwei Hochkaräter verantwortlich, auch Joker Dominik Lechner verpasste die Führung nur knapp. Dennoch dauerte es bis zur 48. Minute, ehe der Brustlöser gelang: Mark Gevorgyan setzte im Mailänder Strafraum entscheidend nach und bediente Zeteny Jano – dieser realisierte das überfällige 1:0. Doch nur Momente später jubelte die Abate-Auswahl. Zunächst vollendete Lazetic recht unbedrängt zum Ausgleich (50.), dann entwischte Alesi der Salzburger Hintermannschaft, gegen Keeper Jonas Krumrey blieb der Speedster abgebrüht (52.).

Auch in weiterer Folge war den Jungbullen das Chancenplus vorbehalten. Konate und Sulzbacher vergaben auf der einen, Sia auf der anderen Seite – am Ausgang der Partie änderte dies aber nichts. Zwar unterliegen die Gäste den Mailändern unglücklich mit 1:2, dank Londoner Schützenhilfe (4:0 gegen Dinamo Zagreb) beschließen die Ingolitsch-Mannen den UYL-Herbst aber auf dem 2. Gruppenrang, der im Frühjahr zur Play-off-Runde – Vorstufe des Achtelfinales – berechtigt.

"Chelsea und Zagreb aus Bewerb zu kicken ist etwas Besonderes"

Fabio Ingolitsch: „Unser Anspruch war es heute, Milan zu schlagen und Gruppensieger zu werden. Das haben wir trotz Überlegenheit und klarem Chancenplus nicht geschafft. Wir haben nicht die perfekte Gruppenphase gespielt, weil wir aus unseren Leistungen insgesamt zu wenige Punkte gesammelt haben. Trotzdem möchte ich unseren Burschen gratulieren, Chelsea und Zagreb aus dem Bewerb zu kicken, ist etwas Besonderes. Unsere Reise durch Europa geht weiter, darüber freuen wir uns alle!“

Die Auslosung für das Play-off erfolgt nächsten Dienstag. Gespielt wird das Duell, das wie alle Begegnungen der K.o.-Phase in einer Partie entschieden wird, am 7./8. Februar.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty