Jedes Jahr nehmen Millionen von Menschen weltweit am Glücksspiel als Freizeitbeschäftigung teil. Es macht allen Spaß, egal ob sie gelegentlich oder regelmäßig spielen. Angesichts der rasanten Popularität des Sports ist es keine Überraschung, dass viele professionelle Fußballspieler auch an Online-Glücksspielen teilnehmen.

Viele Menschen entscheiden sich zweifellos für Online-Casinos, weil es fast unmöglich ist zu sagen, wer daran teilnimmt.

Wie oft stehen Fußballspieler an den Pokertischen? Wenn ja, welche Fußballspieler spielen Poker? Kennen Sie außerdem professionelle Fußballspieler, die zufälligerweise auch gute Pokerspieler sind? Heute werde ich auf diese konkreten Anfragen antworten.

Während die meisten professionellen Fußballspieler wahrscheinlich keine Nebenbeschäftigung wie Poker brauchen, um über die Runden zu kommen, bedeutet das nicht, dass sie das Spiel nicht wie der Rest von uns genießen können.

Einige berühmte Fußballspieler wurden jedoch an Live-Tischen gesehen, wo sie Berichten zufolge einen ordentlichen Gewinn erzielten.

Sieben professionelle Fußballspieler, die auch gerne Poker spielen, sind unten aufgeführt.

Gerard Piqué

Es ist allgemein anerkannt, dass Gerard Piqué ein erstklassiger Verteidiger ist. Nachdem er als Innenverteidiger für Barcelona angefangen hatte, gewann das Team mit Hilfe der über 600 Karrierespiele des Spielers acht La Liga-Titel und drei Triumphe in der UEFA Champions League.

Pique nahm 2019 an der European Poker Tour teil, nur einen Tag nachdem er für Barca gespielt hatte. Aber er ist mehr als nur aufgetaucht; sein zweiter Platz brachte ihm satte 391.775 € Preisgeld ein.

Piques ehemaliger Teamkollege Arturo Vidal schaffte es überraschenderweise auch an den Finaltisch des gleichen Turniers.

Pique verdiente damals bei Barca etwa 250.000 Euro pro Woche, also hätte er aufgrund seiner Siege wahrscheinlich keine große Erhöhung seines Bankkontos erlebt. Aber er gehört zu den vielen Fußballspielern, die sich auch beim Poker auszeichnen.

Beim Main Event der World Series of Poker 2013 führte der 35-Jährige sogar einmal. Dann muss er zu den Elite-Fußballspielern gezählt werden, die sich auch im Poker auszeichnen.

Diego Maradona

ist nicht nur für seine vielen fußballerischen Erfolge bekannt, sondern auch in Spielhallen ein bekanntes Gesicht. Maradona ist ein Fan des Kartenspiels Rommé und des Roulette-Tisches. Er überwand alle Widrigkeiten, um einer der wenigen professionellen Fußballspieler zu werden, die ihren Lebensunterhalt mit Glücksspielen verdienen.

Cristiano Ronaldo

Jeder, der mit der unglaublichen Torstärke und den vielen Auszeichnungen dieses Spielers nicht vertraut ist, lebt unter einem Felsen. Er ist nicht nur für das Fußballspielen bekannt; er ist auch ein notorischer Spieler. Poker ist sein Lieblingskartenspiel und er ist gut darin.

Es ist kaum verwunderlich, dass er Ersteres bevorzugt, da Poker und Fußball intensive Konzentration und Entschlossenheit erfordern. Auch abseits des Platzes beweist Ranaldo diese Qualitäten. Er ist sogar in ein paar Poker-Werbungen aufgetreten und hat gegen professionelle Spieler wie Patrick Antonius gespielt.

Gianluigi Buffon

Buffon ist ein weiterer begeisterter Pokerspieler, der seine Freizeit nutzt, um Wetten zu platzieren und große Auszahlungen zu ernten. Die Tatsache, dass er sowohl ein berühmter Torhüter als auch ein PokerStars-Botschafter ist, spricht Bände über seine Leidenschaft für das Spiel und seine Liebe zum Online-Glücksspiel. Darüber hinaus ist er in mehreren Poker-Werbespots aufgetreten.

Als ihm seine Spielsucht Probleme bereitet, gerät er in ernsthafte Schwierigkeiten. Beide Male wurde er von den Behörden zu einer möglichen Beteiligung an hinterhältigen Glücksspielaktivitäten befragt (2006 und erneut 2012), die Anschuldigungen gegen ihn wurden schließlich zurückgezogen.

Neymar

Auch wenn er nicht so viele Ballon d'Or-Preise gewonnen hat, ist Neymar immer noch einer der besten Angreifer aller Zeiten. Er spielt gerne mit Freunden Poker, wenn er nicht Dutzende von Toren schießt oder Körbe guckt. Er spricht offener als andere Spieler über seine Leidenschaft für das Glücksspiel und schreibt regelmäßig auf seinen Social-Media-Konten darüber.

Sogar Neymar spielt Poker; Er war auf der European Poker Tour. Er hat gezeigt, dass er in die gleiche Liga wie die Besten gehört, indem er gegen sie angetreten ist und gewonnen hat.

Teddy Sheringham

Teddy Sheringham ist unbestreitbar einer der besten Fußballspieler in Bezug auf Pokergewinne, mit einer Lebensbilanz von über $300.000.

Er wurde 1993 nicht nur zum Gewinner des Goldenen Schuhs der Premier League ernannt, sondern erhielt 2000/01 auch die Auszeichnungen PFA Players' Player of the Year und FWA Footballer of the Year. Früher beherrschte er das Fußballfeld, jetzt führt er den Pokertisch an.

Er spielte 2010 am Finaltisch des €5.000 No-Limit Hold'em Main Events bei der EPT Vilamoura und belegte mit €93.121 den fünften Platz.

Es gibt nur eine Möglichkeit, ein Gespräch über Fußballstars zu führen, die auch erfahrene Pokerspieler sind, indem man Sheringham einbezieht.

Joey Barton

Dieser ehemalige Fußballspieler ist berühmt für seine fußballerischen Fähigkeiten und die Kontroverse um ihn herum. Er hat seine Leidenschaft für das Glücksspiel nie verheimlicht und offen zugegeben, Sportwetten zu genießen. Barton ist eine der Minderheiten von Spielern, die es genießen, auf Aktivitäten zu wetten, die mit seinem Beruf zu tun haben, anstatt auf die üblicheren Karten- und Tischspiele.

Obwohl gegen Wetten auf andere Sportarten nichts auszusetzen ist, dürfen Profisportler nicht auf ihre Spiele wetten. In diesem Bereich geriet Barton in rechtliche Schwierigkeiten, deren Höhepunkt sein Rücktritt vom Profifußball war.