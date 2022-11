Einen Tag nach den „großen“ Roten Bullen - der österreichische Serienmeister FC Red Bull Salzburg trifft im UEFA Europa League-Playoff auf AS Roma - erfuhr auch die Salzburger U19-Auswahl, wer ihr nächster internationaler Gegner in der UEFA Youth League sein wird. Als Gruppenzweiter des UEFA Champions League-Wegs treffen die Jungbullen in den Play-offs für die K.-o.-Phase auswärts auf den BSC Young Boys Bern, einen der Gewinner des Meisterwegs.

Für Toptorjäger Karim Konaté und die Jungbullen kommt es zum Schweiz-Österreich-Duell um den Einzug in das UEFA Youth League-Achtelfinale.

"Klares Vorhaben, unsere Reise durch Europa zu verlängern"

In einer einzelnen Partie wird in Bern die Teilnahme am UYL-Achtelfinale ausgespielt. Die UEFA hat das Match als TV-Spiel für Dienstag, den 7. Februar 2023 um 18:00 Uhr angesetzt.

Jungbullen-Coach Fabio Ingolitsch: „Mit Young Boys Bern wartet die beste Jugendmannschaft aus der Schweiz auf uns. Wir freuen uns über ein weiteres internationales Spiel auf Topniveau und gehen in diese Begegnung mit dem klaren Vorhaben, unsere Reise durch Europa zu verlängern.“

