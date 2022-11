Paul Wanner steht im Kader der Österreicher

Paul Wanner vom deutschen Rekordmeister Bayern München wird erstmals an einem Lehrgang der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft teilnehmen. Der 16-Jährige wurde von Trainer Ralf Rangnick in den Kader für die Testspiele gegen Andorra und Italien (16./20. November) berufen. Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Montag mitteilte, wird Wanner in den Spielen jedoch nicht eingesetzt werden.

Das Talent soll die Möglichkeit erhalten, Trainer und Mannschaft kennenzulernen. Wanner besitzt neben der österreichischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft und spielte beim DFB bereits in der U15, U17 und U18. Neben Wanner werden auch sein Bayern-Kollege Marcel Sabitzer sowie sieben weitere Bundesliga-Profis Teil der Rangnick-Mannschaft sein.

